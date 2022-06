Denuncias, desprecios, agresiones y todo lo que vivió Dalia Durán en su tormentosa relación con John Kelvin

John Kelvin y Dalia Durán: todo sobre su tormentosa relación. (Foto: Composición)

Antes de que Dalia Durán decidiera denunciar a John Kelvin por violencia física y sexual en el 2021 y salir en televisión nacional a mostrar los signos de maltrato por parte de su esposo, esta pareja ya tenía varios antecedentes. La agresión de julio del año pasado, no fue la primera que el cumbiambero le propinó a la cubana.

La pareja inició su relación en el 2009, cuando Kelvin se separaba de su esposa de aquel entonces. Pero desde el inicio de su romance, el exintegrante de Grupo 5 ya mostraba su violencia contra Dalia Durán. Ese mismo año, la modelo puso una denuncia por agresión contra Kelvin, porque le rompió la nariz.

Las agresiones continuaron en el 2011, cuando la cubana acudió a un hospital para que le pusieran puntos en la cabeza. Nuevamente era consecuencia de la agresión de su esposo.

PUEDES LEER: John Kelvin podría quedar en libertad si se retira la denuncia de violación contra Dalia Durán

JOHN KELVIN REVELA QUE NO AMA A DALIA DURÁN

En el 2012, John Kelvin acude al programa ‘El Valor de la Verdad’ dónde confiesa diversos episodios de su vida. Sin embargo, una de las preguntas fue en referencia a sus sentimientos por la madre de sus hijos.

Con Dalia Durán en el set de televisión, el artista confesó que no amaba a su esposa e incluso aseguró que merecía un hombre mejor que él. Además, se escudó en decir que es él quien no cree en el amor y que no culpaba a la cubana por sus sentimientos.

“No (no la amo) y me siento mal. Ella lo sabe, me siento mal porque es una gran mujer. Si me preguntas si me gusta, me gusta, me agrada todo de ella, no le encuentro ni un defecto. El problema soy yo, yo no creo en el amor. Ella es mi pareja, mi novia, mi todo. A veces pienso que yo no soy el adecuado para ella, ella necesita un hombre mejor que yo, que la valore un poco más que yo”, señaló en aquella época.

Dalia Durán se desminitió a sí misma al señalar que John Kelvin jamás abusó sexualmente de ella. (Fotos: Instagram)

DALIA FUE AMENAZADA

En junio del 2021, la pareja anunció el fin de su matrimonio luego de que se diera a conocer que John Kelvin le habría sido infiel a su esposa. En ese momento, Dalia lo echó del departamento que compartían.

En aquel entonces, en el programa de Magaly Medina mostraron imágenes del cantante ingresando a un hotel con una jovencita. En ese momento la conductora lo llamó para que contara su versión de los hechos y terminó ninguneando a la madre de sus hijos.

Tras lo sucedido, Dalia Durán recibió mensajes de WhatsApp en los que el exintegrante de Grupo 5 la amenazaba con sacarla del país. “Tú y yo ya no somos nada, ¿deseas morbo? Ahora lo vas a tener y tú quedarás mal con pruebas en mano. Te voy a deportar por c… en mi país no vas a ser nadie menos por mí, lágrimas de cocodrilo. P.. te c…”, le escribió.

LA ÚLTIMA AGRESIÓN

El 5 de julio del 2021, Dalia Durán fue salvajemente golpeada en la casa de San Miguel que compartía con John Kelvin. Aquel día, la policía intervino y la pareja fue trasladada a la comisaría local para poner la denuncia por agresión física. Pero, con el paso de los días se conocieron más detalles y se reveló que el cumbiambero la forzó a tener intimidad y abusó de la madre de sus hijos.

La cubana reveló todos los detalles de lo que vivió aquella madrugada de agresión en manos de su esposo. “Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, confesó en el programa de Magaly Medina.

Dalia Durán y la vez que acusó a John Kelvin de haberla violentado sexualmente | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

SENTENCIADO A 21 AÑOS DE CÁRCEL

Este 30 de mayo, el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la sentencia contra John Kelvin. El cantante de cumbia deberá cumplir 21 años de prisión por los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. También se le interpuso una reparación civil de S/10,000 a favor de la agraviada y la obligación de asistir a terapia.

SEGUIR LEYENDO: