John Kelvin y su drámatica súplica al juez antes de conocer su sentencia: “Quiero abrazar a mis hijos”

John Kelvin pidió clemencia antes de ser condenado a 21 años en la cárcel. (Foto: Composición)

Jonathan Sarmiento, más conocido como John Kelvin, ha sido condenado a pasar 21 años de su vida tras las rejas por haber violentado a Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos. Sin embargo, antes de saber su sentencia, el cantante de cumbia pidió clemencia al juez para ser liberado y así poder reencontrarse con su familia.

Durante la audiencia, el cumbiambero admitió haber agredido físicamente a su aún esposa Dalia Durán, mostrándose arrepentido por sus acciones. No obstante, dejó en claro que nunca abusó sexualmente de la cubana en su departamento ubicado en San Miguel, tal y como ella lo acusó desde un principio.

“Jamás he estado inmerso en esta situación con mi esposa y madre de mis 4 hijos. Me siento muy arrepentido, muy apenado por el delito de violencia familiar. Sí, soy culpable, pero por el delito de violación sexual no. Violación nunca hubo, señores magistrados”, se le escucha decir en un extracto difundido en el programa Magaly TV La Firme.

Más adelante, el artista nacional usó sus últimos minutos de defensa para pedirle al Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima que lo absuelva de la responsabilidad penal, ya que ha reconocido que se equivocó al golpear a su esposa, pero que jamás la violentó sexualmente.

“Cometí un error, yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona delincuente, soy una mala persona. Fui criado por mi madre y mis abuelas. Mi esposa sabe que no soy una mala persona. Me equivoqué, sí me equivoqué, pero nunca me oculté. Nunca me escapé. Siempre estuve con ella, hasta el último instante seguía con ella. No me escapé para nada, lo asumí, pero violación nunca hubo”, expresó.

Tras ello y delante de la misma Dalia Durán, John Kelvin suplicó a los colegiados que le permitan salir para resarcirse y criar a sus hijos, quienes están ahora bajo el cuidado de la cantante cubana.

“Mis hijos me necesitan, yo a ellos y ellos a mí. Permítanme resurgir entre las cenizas con la bendición de Dios todopoderoso y poder contar a futuros personas que han podido pasar por esto. Todos somos de carne y hueso. Todos hemos cometido pecado. Permítanme, les pido por favor y en nombre del Señor, volver a salir y abrazar a mis hijos, por favor”, dijo.

John Kelvin rogó por su liberación antes de ser sentenciado a 21 años de cárcel | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

LA REACCIÓN DE DALIA DURÁN

En un video difundido por el programa Amor y Fuego, se puede apreciar el preciso momento en que se da la lectura de la sentencia impuesta a John Kelvin. Lo más resaltante es la reacción que tuvo Dalia Durán al escuchar que su esposo pasará 21 años en prisión.

Según se puede observar en las imágenes, la cubana solo levanta las cejas al escuchar que el cantante de cumbia pasará varios años en la cárcel. Visiblemente afectada, ella se queda en total silencio mientras escucha atentamente que decían las autoridades en ese momento.

Luego de conocerse la condena, John Kelvin ha señalado que su defensa apelará dicha decisión, ya que la misma Dalia Durán ha relatado en más de una ocasión que no fue agredida sexualmente, pese haberlo afirmado así en diferentes programas de televisión.

La cubana estuvo conectada a la audiencia de John Kelvin, donde negó ante los magistrado haber sido abusada sexualmente del padre de sus hijos.

