Zamir Villaverde y Bruno Pacheco tenían un amplio registro de llamadas

Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

Zamir Villaverde y Bruno Pacheco tendrían más comunicaciones de lo que se ha revelado en los últimos días. El empresario, que hoy está recluido en el penal Ancón I por el caso Puente Tarata III, y el prófugo exsecretario presidencial ya se hablaban desde el 15 de junio del año pasado, luego de la segunda vuelta electoral en la que el presidente Pedro Castillo terminó como vencedor sobre Keiko Fujimori.

Según el programa Cuarto Poder, Villaverde y Pacheco se comenzaron a comunicar desde la fecha antes mencionada pocas horas después de haberse comunicado con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza, a quien el empresario lo acusó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso como el gestor del supuesto fraude electoral de la últimas elecciones.

De otro lado, el dominical reveló que otras llamadas entre el empresario y el excolaborador de Castillo. Uno de ellos ocurrió el 19 de julio, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró ganador al entonces candidato de Perú Libre. Esto habría ocurrido a las 4:17 p.m cuando Pacheco llamó a Villaverde.

En tanto, el 25 de julio, la misma fecha en que se grabó un presunto audio que difundió Willax TV esta semana, Pacheco llamó a medianoche a Villaverde y lo volvió a llamar a las 7:06 p.m La última vez que hablaron fue el 14 de septiembre del año pasado a las 11:56 p.m.

AUDIOS

A estas llamadas reveladas ayer se suman a los audios difundido la semana pasada por el programa Combutters que difundió un audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. La grabación se realizó dentro de un auto y se habría dado el 25 de julio, tres días antes de que Pedro Castillo asuma la presidencia de la república.

En la conversación, ambos personajes hablan sobre cómo se iban a repartir los cargos cuando Castillo esté en el poder. Villaverde estaba muy interesado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, donde fue colocado Juan Silva. Mientras tanto, Pacheco revelaba su interés en ser la mano derecha del presidente en Palacio de Gobierno en vez de ir al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromenado? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. Es el segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan. A algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público ha solicitado formalmente los presuntos audios del empresario Zamir Villaverde y el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quienes hablan sobre una ‘repartija’ de cargos dentro del Estado antes de que el presidente Pedro Castillo asuma el poder.

La fiscal Karla Zecenarro Monge, a cargo del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicitó al comunicador Phillip Butters remitirle los archivos digitales que contienen los clips difundidos el 23 y 24 de mayo.

Luego, la fiscal de lavado de activos Luz Taquire envió otro oficio al programa de Willax TV donde solicita “con carácter de muy urgente” remitir copia de todos los audios difundidos en un plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, el fiscal adjunto supremo provisional Samuel Agustín Rojas Chávez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, envió otro oficio solicitando el audio difundido el lunes 23 de mayo. Esto tiene relación con la investigación seguida contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas por el delito contra la administración pública.