Pedro Castillo: así respondió el presidente a las preguntas de la fiscal Taquire

El presidente Castillo brindó breves respuestas a las preguntas formuladas por la fiscalía.

Las investigaciones de las que forma parte el presidente Pedro Castillo llevaron a la fiscal Luz Taquire a citarlo con el fin de interrogarlo; sin embargo, este señaló que resolvería las dudas de las autoridades de manera escrita. La fiscalía envió un pliego de 61 preguntas al mandatario a fin de que despeje dudas sobre su participación en supuestos actos de corrupción. Sus respuestas, por el contrario, no lograron el objetivo planteado.

Frases como “Desconozco” y “No recuerdo” se repitieron en varias oportunidades, incluso en aquellas en las que se consultó sobre reuniones en Palacio de Gobierno, sede gubernamental donde este tipo de encuentros se encuentrarían debidamente registrados a fin de garantizar la transparencia de los gobernantes. A lo largo de 14 páginas, Pedro Castillo respondió al extenso pliego de preguntas formuladas por la fiscalía.

-Diga usted, ¿cuándo fue la última comunicación que tuvo con el investigado Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, por qué medio y cuál fue el motivo?

No recuerdo

-Diga usted si conoce que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provías otorgó la buena pro al

-¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunicación con el investigado Zamir Vilaverde, por qué medio y cuál fue el motivo?

No lo conozco ni he tenido comunicación con él.

-Diga usted si tiene conocimiento que el señor Marco Antonio Zamir Villaverde García se habría reunido con el ministro del MTC, Juan Silva Villegas, en las instalaciones del ministerio

Desconozco

-Diga usted si tiene conocimiento a qué se dedica su sobrino, el investiga Fray Vásquez Castillo

Desconozco

-¿Cuándo fue la última conversación que tuvo con su sobrino Fray Vásquez Castillo, por qué medio y cuál fue el motivo?

No recuerdo

-¿Usted tiene conocimiento qué relación de amistad o contractual existía entre su secretario general Arnulfo Bruno Pacheco y la persona de Marco Antonio Zamir Villaverde?

Desconozco

-El día 18 de octubre del 2021 mantuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el investigado Bruno Pacheco Castillo. De ser afirmativa su respuesta, diga usted el motivo.

No puede precisar por el transcurso del tiempo.

-Para que precise usted si tiene conocimiento qué relación de amistad o contractual existiría entre su exsecretario general e investigado, Bruno Pacheco, y la investigada Karelim López Arredondo.

Desconozco

NUEVA CONTRADICCIÓN

Desde que el nombre de Karelim López empezó a vincularse con el entorno del presidente, este ha brindado diversas versiones sobre su cercanía. Un informe de Panorama da cuenta de que el 24 de enero de este año, Pedro Castillo confirmó haberse reunido con la cuestionada empresaria. “Sí, vino al despacho. La recibí”, dijo entonces a CNN en español.

Debido a las declaraciones de Karelim López, se dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.

Semanas después, ante la fiscal Carla Cesenarro, el presidente fue consultado sobre la reunión con López el 17 de octubre del 2021. “Las reuniones no necesariamente se realizan”, dijo para luego afirmar que él no convocó dicha reunión. Sobre los participantes dijo no conocer quiénes estuvieron presentes. “No puedo precisar que exista reunión ya que no necesariamente se reúnen con mi persona”, dijo al ser consultado sobre el motivo del encuentro.

En el pliego enviado a la fiscal Taquire, Pedro Castillo ahora afirma haberse reunido con la colaboradora eficaz. “Diga usted si conoce o no a la persona de Karelim Lizbeth López Arredondo”, pregunta la fiscalía. “A Karelim López la conozco. No recuerdo exactamente qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en dos oportunidades”, fue la respuesta del presidente.

Cabe recordar que ante la fiscalía, Karelim López señaló al presidente Castillo como parte de una organización criminal que, junto a sus sobrinos, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, el empresario Zamir Villaverde e integrantes de la bancada de Acción Popular, cometían diversos delitos de corrupción.

