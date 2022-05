Jorge Salas Arenas le responde a Zamir Villaverde: “Solo está siguiendo un libreto con acusaciones falsas”

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Andina.

El empresario Zamir Villaverde expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que el presidente Pedro Castillo habría coordinado, en conjunto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un fraude en los comicios electorales del 2021 para salir electo jefe de Estado.

Esto fue desmentido rápidamente por el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, quien negó que haya formado parte de un equipo técnico para ayudar a ganar a Castillo Terrores las elecciones generales del año pasado.

A su parecer, el investigado solo está siguiendo un libreto con acusaciones falsas y sin sustentos en busca de desprestigiar al Jurado Nacional de Elecciones y continuar con el hipotético fraude, pese a no presentar pruebas al respecto.

“Es una acusación falsa que no tiene respaldo de ningún suceso de la realidad. Pero supongo que es una cosa muy arquitecturada, muy preparada con la finalidad de presentar como ciertos hechos inexistentes. A mí no me tiene con cuidado. El JNE y los organismos electores ha cumplido como corresponde a sus deberes constitucionales y esa labor ha sido auditada por los observadores nacionales como internacionales”, sostuvo Jorge Salas Arenas.

“Supongo que intenta alguna posición mejorable con relación a su condición. Le habrán ofrecido algo con la finalidad de que mejore su situación y por ello el señor Villaverde está haciendo lo que le pidieron: le han dado una pauta escrita que ha leído con dificultad, pero lo hizo. Estaba en la pauta (acusar al JNE)”, expresó.

El funcionario explicó lo complicado que sería que, con una llamada, se pudieran hacer cambios en los resultados de la ONPE. Además, negó conocer a algún miembro del equipo de campaña de Pedro Castillo.

“No conozco al equipo técnico del señor Pedro Castillo, a quien solo he visto en los debates y el día que recibió la credencial como presidente. No conozco a las personas que refiere ni he tenido conversaciones, tampoco conozco al señor Villaverde, a quien solo he visto por televisión leyendo con soltura el libreto que tenía escrito”, enfatizó.

En ese sentir, para Salas Arenas, las acusaciones de Villaverde carecen de sentido ya que, para lograr un fraude de ese tipo, se tendría que orquestar un movimiento conjunto de todos los actores del sistema electoral y el Ministerio Público. “Sería una cosa que Villaverde no alcanza a dimensionar, es su libreto”, manifestó.

Por último, el presidente del JNE señaló espera que Ministerio Público haga una investigación pertinente ante las calumniosas acusaciones por parte de Zamir Villaverde, quien buscaría acogerse a la colaboración eficaz.

COMUNICADO DEL JNE

Horas antes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que rechaza “rotundamente” las declaraciones del encarcelado Zamir Villaverde. “El Pleno del JNE rechaza rotundamente las declaraciones del imputado Zamir Villaverde quien falsamente acusa sin pruebas la existencia de un fraude electoral en la primera vuelta.”, indicaron a través de un mensaje de Twitter.

Además, exigió que las denuncias se hagan con pruebas y anunciaron que convocarán a un pleno ampliado del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) para tomar posición sobre el caso.

“Exigimos se muestren las presuntas pruebas de tal falso fraude. En las próximas horas, será convocado un pleno ampliado del sistema electoral”, añadieron.

“No hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral”, reiteraron.

El JNE consideró que el testimonio de Villaverde es parte de “maniobras legales” de un investigado y que no pueden ser pretextos para denuncias sin fundamentos

“Los actos políticos entre el entorno del actual gobierno y su oposición, así como las maniobras legales de un investigado para sus propios fines y/o expectativas políticas en que se engarza, no pueden ser pretexto de declaraciones escandalosas sin fundamento”, indicaron.

