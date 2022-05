Bruno Pacheco: “Me considero un perseguido político por la oposición y el Gobierno”

Bruno Pacheco asegura que teme por su vida en declaraciones a radio Exitosa | VIDEO: Radio Exitosa

Bruno Pacheco no se entregará a la justicia. Desde la clandestinidad, el hoy prófugo exsecretario general de Palacio de Gobierno ratificó que es inocente de todas las graves acusaciones de corrupción que hay en su contra. Además, se declaró “perseguido político” por el Gobierno y la oposición.

“No estoy de acuerdo con la justicia porque todo en el Perú se criminaliza. Me voy a seguir manteniendo (en la clandestinidad) hasta que se varíe mi condición. Desde acá le pido a la fiscal Zecenarro que reflexione y nos varíe a todos de condición. No puede ser que, primero, te inviten a la cárcel en una etapa de investigación preliminar abusando de una figura muy mal planteada”, dijo Pacheco en un audio presentado por Exitosa.

El excolaborador del presidente Castillo reiteró que es inocente. “Soy inocente ya que, en ningún sentido, me sindican. Además, no entiendo cómo un juez se preste para esto (prisión preventiva). Cuando sube la apelación a los magistrados con experiencia, ellos confirman una resolución con una gran serie de errores. Por esta razón, permaneceré donde me encuentro hasta que la justicia me dé el espacio de libertad para presentarme y contar mi verdad”, añadió.

De otro lado, Pacheco respondió si teme por su vida al estar prófugo. “Claro que temo por mi vida. No solamente por la mía sino de mi familia. Lamentablemente, en el país se han creado dos bandos. Uno, de los que están al lado del gobierno y el otro que está en contra. Ambos bandos podrían atentar contra mi vida. Le digo que la oposición, para culpar al gobierno, puede atentar contra mi vida o viceversa”, mencionó.

El exsecretario de Palacio pidió públicamente garantías para su vida. “Hago un llamado al pueblo, a los congresistas, a los organismos internacionales para pedir que haya justicia y no se me limite mis derechos constitucionales a la salud, al trabajo, a las libertades. Prácticamente estoy invalido por esta medida (prisión preventiva). Me consideró un perseguido político de la oposición y del gobierno”, agregó.

KARELIM LÓPEZ

En otro momento del audio, Bruno Pacheco dijo desconocer totalmente la declaración de la lobista Karelim López, quien dijo que él tramitó la tesis del presidente Pedro Castillo. “Nunca le he manifestado nada de este tema a la señora Karelim. Yo nunca he tramitado alguna tesis. Es falso. Nunca he hablado con el señor Acuña como menciona. Sobre mi persona, quisiera manifestar que yo hice una maestría en la César Vallejo y he aprobado. Estoy en tramite para sacar mi titulo”, apuntó.

El exsecretario presidencial también justificó por qué hizo su maestría en la Universidad César Vallejo. “Quiero que sepa el Perú que, si los profesores elegimos la César Vallejo, es porque lamentablemente es la única que está al alcance de nuestro bolsillo. Tengan en cuenta el costo de una maestría. Nosotros solo ganamos 2200 soles”, finalizó.