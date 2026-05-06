Perú

Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa y critica su reacción tras cancelación de programa “Actitud derrotista”

La conductora de ATV criticó la forma en que su excompañera asumió el fin de su programa en Panamericana Televisión

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Magaly Medina analiza la sorpresiva cancelación del programa de Andrea Llosa en Panamericana, criticando su bajo rendimiento y la actitud conformista de la conductora ante el fracaso. ATV/ Magaly TV La Firme.

Este 5 de mayo, la conductora Magaly Medina tuvo duras declaraciones contra Andrea Llosa, en un contexto marcado por la reciente cancelación del programa que la periodista conducía en Panamericana Televisión, ‘La verdad a prueba’. Desde el inicio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora dejó en claro que no abordaría el tema con indulgencia, sino desde una mirada crítica que, fiel a su estilo, no escatimó en calificativos ni en comparaciones.

El tema surgió en medio del análisis habitual que realiza Magaly sobre la televisión local, pero rápidamente tomó un cariz más directo cuando se refirió a la forma en que su excompañera de canal comunicó el final de su espacio. Para la conductora de espectáculos, no solo importaba el hecho de que el programa hubiera salido del aire, sino la actitud con la que su colega asumió ese desenlace.

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En ese sentido, cuestionó abiertamente lo que percibió como una falta de autocrítica y de combatividad frente a un escenario adverso. “Ahora esta chica que levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, pero ella se fue muy tranquila y desde una playa presentó su versión ‘Simplemente no funcionó pues’ qué actitud tan derrotista”, expresó Magaly Medina, marcando el tono de una intervención que no tardó en generar reacciones.

Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La frase no solo aludía al cierre del programa, sino también a la puesta en escena elegida por Andrea Llosa para comunicarlo, un detalle que, para Medina, reforzaba la idea de una despedida sin confrontación.

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La conductora insistió en que el desenlace no era inesperado. Según relató, durante el tiempo en que el programa estuvo al aire, ya existían señales claras de que no estaba logrando conectar con la audiencia. “Estuvo acá todo el mundo le decía que el programa no estaba funcionando”, afirmó.

Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.

A partir de allí, Magaly Medina trasladó la discusión a un plano más amplio, utilizando su propia experiencia en televisión como punto de referencia. Recordó los momentos en los que tuvo que enfrentar cifras bajas de audiencia y la presión constante por mantener un producto competitivo.

“Hemos enfrentado los retos día a día… a veces es difícil de aclarar a las personas que de verdad no están funcionando como producto”, señaló.

Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.

En su análisis, la conductora hizo hincapié en un aspecto que considera central en la industria televisiva: la rentabilidad. Más allá del contenido o del esfuerzo creativo, subrayó que los programas deben responder a una lógica de inversión y retorno. “Lo que se busca es que un programa que sale al aire recupere su inversión”, explicó, dejando claro que, desde su perspectiva, el éxito o fracaso de un formato no puede desligarse de su desempeño económico.

Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina tilda de ‘conformista’ a Andrea Llosa

Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó cuando volvió a referirse directamente a la actitud de Andrea Llosa frente a la cancelación. Para Magaly Medina, aceptar el final de un proyecto sin resistencia equivale a adoptar una postura conformista que no se ajusta a la dinámica del medio. “No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando”, afirmó, elevando el tono de su crítica y estableciendo una especie de principio personal sobre cómo enfrentar las derrotas.

La comparación con una “jungla” no fue casual. En su discurso, Magaly Medina describió la televisión como un entorno hostil, donde la permanencia depende de la capacidad de adaptación y resistencia. “La televisión es cruel… es una jungla, acá solo los más fuertes sobreviven”, sostuvo.

Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa: “No hay que ser conformistas en la vida”. Captura: Magaly Tv La Firme.

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