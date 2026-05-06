Qué se celebra el 6 de mayo en el Perú: resistencia, ciencia y cultura se recuerdan este día

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de mayo reúne hechos clave en la historia del Perú, desde la rebelión de Manco Inca en 1536 contra el dominio español, hasta nacimientos y fallecimientos de figuras influyentes.
Destacan Ernesto Odriozola, médico fundamental para la ciencia nacional, y Alicia Delgado, ícono del folclore. También se recuerda la muerte de María Jesús Alvarado, pionera del feminismo y defensora de derechos.
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Además, se celebra el Día de la Aviadora Peruana, instaurado para reconocer el aporte femenino en la aviación e inspirar nuevas generaciones. La fecha condensa lucha, cultura, ciencia y avances sociales en la memoria colectiva del país andina.
6 de mayo de 1536 - Manco Inca inicia gran rebelión, cerca Cusco y lanza ofensiva indígena
El 6 de mayo de 1536, Manco Inca encabezó una rebelión decisiva contra la dominación española en los Andes. Cercó Cusco y tomó Sacsayhuamán, mientras organizó un ataque simultáneo hacia Lima dirigido por Quizo Yupanqui, junto a Illa Túpac y Puyu Vilca.
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La estrategia buscaba expulsar a los invasores y recuperar el control del territorio. Aunque el levantamiento logró avances iniciales, el prolongado sitio fracasó.
Manco Inca se retiró a Vilcabamba, donde estableció un núcleo de resistencia neoincaica que mantuvo viva la oposición al dominio colonial. Este episodio es considerado uno de los mayores desafíos militares indígenas del periodo virreinal.
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6 de mayo de 1862 - nace Ernesto Odriozola, figura clave de la medicina peruana moderna
El 6 de mayo de 1862 nació Ernesto Odriozola, destacado médico peruano y referente académico de su tiempo. Formado en la Universidad de San Marcos y en París, desarrolló una sólida carrera docente y hospitalaria en Lima.
Fue reconocido por sus diagnósticos precisos y su labor en el Hospital Dos de Mayo durante casi tres décadas. Publicó un influyente estudio sobre la enfermedad de Carrión, considerado uno de los más completos de su época.
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Además, ocupó cargos relevantes como decano y vicerrector universitario, consolidándose como una de las figuras más importantes de la medicina peruana.
6 de mayo de 1959 - nace Alicia Delgado, icónica voz del folclore peruano y símbolo popular
El 6 de mayo de 1959 nació Alicia Delgado, destacada cantante folclórica peruana conocida como la “Princesa del Folklore”. Inició su carrera a los 16 años y alcanzó gran popularidad difundiendo el huayno con arpa en Perú y Sudamérica.
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Grabó numerosos discos y más de mil canciones, consolidándose como una de las voces más representativas del género. Su vida personal también captó atención mediática por su relación con la cantante Abencia Meza.
Su trayectoria terminó trágicamente en 2009, cuando fue asesinada en Lima, en un caso que conmocionó al país y marcó profundamente la memoria colectiva.
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6 de mayo de 1971 - fallece María Jesús Alvarado, pionera del feminismo peruano y luchadora social
El 6 de mayo de 1971 falleció María Jesús Alvarado Rivera, educadora, periodista y una de las principales precursoras del feminismo en el Perú.
Nacida en Chincha en 1878, impulsó la igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres en una época de fuerte exclusión. Fundó la organización Evolución Femenina y promovió reformas sociales en favor de trabajadores, indígenas y mujeres.
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Su activismo la llevó a la cárcel y al exilio en Argentina. A su regreso, continuó su labor educativa y cultural, dejando un legado decisivo en la lucha por el voto femenino y la justicia social.
6 de mayo - Día de la Aviadora Peruana
El 6 de mayo fue establecido como el Día de la Aviadora Peruana mediante la Ley 31762, promulgada en 2023, con el objetivo de reconocer el aporte de las mujeres en la aviación nacional.
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La fecha conmemora el histórico vuelo realizado en 1921 por Carmela Combe Thomson, considerada la primera aviadora del país. Esta efeméride destaca la valentía, profesionalismo y contribución de las mujeres tanto en la aviación civil como militar.
Además, busca promover la igualdad de oportunidades en un sector tradicionalmente dominado por hombres e inspirar a nuevas generaciones a seguir carreras aeronáuticas.