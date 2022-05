Jorge Cuba llamó a Janet Barboza para agradecerle por apoyar a su hijo: “Yo hablo con la verdad”

Jorge Cuba se comunicó con Janet Barboza para agradecer el apoyo a su hijo. (Foto: Instagram)

Janet Barboza contó este 24 de mayo en América Hoy que recibió una llamada del papá de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba. El economista decidió comunicarse con la popular ‘Retoquitos’ para agradecerle su apoyo y sus opiniones a favor de su hijo tras la entrevista a Melissa Paredes.

Como sabemos, la conductora ha sido de las personas que más ha criticado a la exreina de belleza desde que se emitió su ampay con Anthony Aranda y en los últimos días, no ha dudado en expresar su desacuerdo con las declaraciones de la modelo en la conversación con Ethel Pozo.

“Don Jorge Cuba me llamó por teléfono, yo no he hablado con Rodrigo, me llamó para agradecerme porque estoy hablando de una forma objetiva y yo palabras textuales lo dije y, creo que mi productor lo tiene grabado, porque este audio le mandé a mi productor”, comenzó contando la presentadora televisiva .

“Le dije que no tenía por qué agradecerme nada porque mi premisa toda la vida durante mis 24 años de carrera ha sido siempre hablar con la verdad, guste o no guste y se ganan muchos anticuerpos. Siempre he estado expuesta que muchos artistas me pongan mala cara por dar mi opinión”, agregó.

Asimismo, volvió a recalcar que la llamada fue de agradecimiento a sus palabras. “Básicamente para agradecerme por ser objetiva y decir las cosas como son”, concluyó.

Cabe mencionar que, Jorge Cuba se ha visto involucrado en los problemas legales de su primogénito desde que se emitió las imágenes de Melissa Paredes besando a Anthony Aranda. El político ha sacado cara por el deportista en varias oportunidades y tras el nuevo pedido de conciliación de la modelo, continúa defendiéndolo.

Jorge Cuba llamó a Janet Barboza para agradecerle por apoyar a Rodrigo Cuba. (VIDEO: YouTube)

Siguiendo en la misma línea, Janet Barboza se tomó unos minutos para grabarse esta tarde en sus historias de Instagram y hacer algunas aclaraciones sobre la llamada con Jorge Cuba. La conductora dejó en claro que no había grabado al político, pues se malinterpretó cuando dijo que tenía un audio grabado que lo envió a su productor.

“El día de ayer mi compañera Brunella Horna me cuenta que Rodrigo Cuba quería hablar conmigo y que si le podía dar mi número. Quien se comunica al final es su papá y me dice que gracias por la objetividad y claridad en el tema. Yo le dije que no tenía nada que agradecerme porque mi premisa siempre es hablar con la verdad”, volvió a contar Barboza.

“La confusión viene porque en el grupo (de WhatsApp) mis compañeros me preguntan sobre lo que había hablado. Yo le grabo un audio a mi productor contándole que el señor Cuba me agradeció”, añadió.

Finalmente, resaltó que ella nunca ha grabado a alguien que ha querido comunicarse con ella para hacerle alguna revelación o contarle algo privado, puesto que considera que es un delito y no es correcto hacerlo.

“Es importante hacer esta aclaración porque leer un titular que dice ‘conversaste con janet y te grabó' eso es delincuencial para mí eso no se hace, es un delito. Yo siempre que tengo conversaciones de muchísimas personas del medio que me escriben a darme sus versiones, las elimino, no las tengo archivadas ni las guardo. En mi poder no tengo ningún tipo de conversación con ninguna persona del medio que esté involucrada en cualquier tipo de situación”, concluyó.

Janet Barboza hace aclaración sobre su llamada con Jorge Cuba. (VIDEO: Instagram)

