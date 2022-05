Jorge Cuba aconseja a Melissa Paredes: “Mientras más callada estés, menos errores cometes”

Jorge Cuba salió en defensa de su hijo, luego de que Melissa Paredes pidiera cambios en la conciliación. (Foto: Composición)

Jorge Cuba fue invitado a ‘Amor y Fuego’, donde habló de la nueva propuesta presentada por Melissa Paredes en la reunión de conciliación que tuvo con su exesposo Rodrigo Cuba, además habló de cómo es que la expareja lleva la tenencia compartida y lo que tienen en cuenta para no aceptar lo dicho por la modelo.

El señor Cuba, dejó claro que, hasta el momento y con la antigua conciliación, Melissa y Rodrigo han logrado llegar a más de un acuerdo, incluso en oportunidades en las que han pedido algunos cambios de días para que puedan compartir fechas importantes con las familias.

“Ella en realidad, en su conciliación, dice que quiere cambiar un día, si ella quiere cambiar un día no hay ningún problema. Si ella quiere un día se le cambia, tú me das un día de fin de semana cuando él pueda y no trabaje, como se ha hecho en la práctica, para eso no necesitas otra conciliación”, comentó en un principio el padre de Rodrigo.

RODRIGO CUBA NO ACEPTARÁ CAMBIOS EN LA CONCILIACIÓN

Según explicó el padre del futbolista, el pedido de Melissa terminaría cortando la tenencia compartida que acordaron y convertiría a Rodrigo en un padre visitante. Esta variación acabaría con la relación cercana del futbolista y su hija ya que no compartirían algunos momentos juntos.

“Quiero que la gente entienda que el acuerdo del año pasado te da la posibilidad de hacer esos cambios (de días). (…) Si ella quiere cambiar un día por otro sí, pero nosotros no vamos a aceptar nunca que ella tenga a la bebe los cinco días a la semana en lo que Rodrigo tendría que ser un padre visitante”, agregó Jorge Cuba.

Cabe precisar que, hasta el momento, Melissa Paredes ha tenido más días de tenencia con su pequeña, pues según el acuerdo que firmaron, desde el 9 de mayo de este año, iniciaba el régimen de 3 días y medio para cada padre.

Sin embargo, en ‘Amor y Fuego’ recalcaron que Melissa Paredes había explicado en su entrevista que su hija ‘había cambiado’, por lo que Rodrigo González le cuestionó al padre de Rodrigo si con esta declaración ‘se estaría disparando a los pies’, pues la menor pasaba más tiempo con ella.

Tras ello, Jorge Cuba no dudó en darle un consejo a su exnuera y le recomendó no dar más declaraciones. “Yo daría un consejo, mientras más callada estés, menos errores cometes, ese es el mensaje que hay que darle a la madre”, comentó.

JORGE CUBA ASEGURA QUE SU HIJO NO SABÍA DE ANTHONY ARANDA

Por otro lado, el padre de Rodrigo Cuba aseguró que su hijo no sabía del gusto de Melissa Paredes hacia Anthony Aranda. Como se recuerda, la exconductora contó que le había confesado al futbolista que se sentía atraída por su bailarín.

Además, Jorge Cuba señaló que la actriz brinda diversas declaraciones sin tener pruebas, por lo que al final termina siendo desmentida por la defensa del deportista.

“Eso no lo cree pero ni ella misma, ni ella ni nadie se lo va a creer, si ella tuviera una evidencia una prueba de lo que está afirmando. ella siempre afirma y no pone ni una prueba, al contrario, ella afirma algo y nuestra defensa pone todas las evidencias que la desmienten, entonces su palabra no tiene credibilidad”, sentenció Jorge Cuba.

