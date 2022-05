Ethel Pozo responde a Magaly Medina por burlarse de su carrera: “Su hijo estudió conmigo”

Ethel Pozo arremetió contra Magaly Medina por burlarse de sus estudios universitarios. (Foto: Composición Infobae)

Este último lunes, Ethel Pozo aprovechó los minutos finales de su programa para dirigirse a Magaly Medina, quien se burló de ella por haber estudiado 5 años de carrera universitaria y “no haber aprendido nada”. En su defensa, la hija de Gisela Valcárcel le recordó que ella estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima, siendo compañera del hijo único de la ‘Urraca’.

Al principio, la presentadora de América Hoy se mostró orgullosa por ser la primera graduada en su familia, ya que ni su madre ni su abuela llegaron a pisar las aulas de una universidad. Aunque lamentó que Magaly no haya podido culminar su carrera universitaria, le aseguró que esa no era su culpa ni la de sus compañeras, Janet Barboza y Brunella Horna.

“Yo vengo de una mami que no estudió una carrera, mi abuelita no tuvo estudios superiores… Escuchó a alguien que dice que no estudió porque no tuvo los recursos, yo no tengo la culpa. Usted no es víctima. Yo no tengo la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace mejor o peor. Usted no es más que yo ”, enfatizó Ethel.

Puedes leer | Ethel Pozo: el sorprendente antes y después de la hija de Gisela Valcárcel

Posteriormente, la primogénita de Gisela Valcárcel le hizo saber que ella compartió aulas con Gianmarco Mendoza Medina, hijo de Magaly, por lo que burlarse de ella era como burlarse de su propia familia.

“Yo estudié con su hijo en la facultad, carpeta a carpeta. Así que si ahora se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera y de la universidad que escogió para su hijo. Estudiamos esta carrera tan maravillosa para ejercer. Tengo 18 años en esta carrera, 6 de ellas en televisión. Le mandó mi respeto y cariño. Yo podría ser su hijo”, enfatizó.

Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina, estudió con Ethel Pozo en la misma universidad.

Puedes leer | Magaly Medina reprocha a Melissa Paredes por dejar que su hija duerma en las piernas de Anthony Aranda

HABLÓ CON MAGALY MEDINA EN PRIVADO

La conductora cometió una infidencia al contar que le envió un mensaje privado a Magaly Medina cuando esta anunció que se había separado de Alfredo Zambrano, su esposo, a inicios de marzo de 2021. Según Ethel Pozo, le prometió que nunca se burlaría de esta ruptura por respeto en su programa.

“Cuando usted pasó un mal momento, cuando se separó de su esposo, yo le envié un mensaje en privado, que usted dejó en visto, diciéndole que jamás me burlaría de su dolor, que jamás lo tocaría. Y lo reitero, esta servidora jamás le hará daño a nadie”, resaltó.

Por ello, la presentadora le pidió a Magaly que también le guarde respeto a ella y a sus compañeras de conducción o, en todo caso, que deje de comentar sobre lo qué hacen o no en América Hoy. “Si no le gusta, que no nos vea y no hable tanto de nosotros. ¡Ya no! Que no hable de mí, de ti (Janet Barboza) o de Brunella (Horna)”, sostuvo.

Ethel Pozo responde a Magaly Medina por burlarse de su carrera | VIDEO: América TV / América Hoy