Rodrigo Cuba sobre fotos de Anthony Aranda con su hija: “Es una falta de respeto total”

Rodrigo Cuba rompió su silencio en una íntima entrevista con Magaly Medina en la que el deportista habló de diversos temas sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes y la actual relación de padres que tienen.

Uno de los temas de los que más se ha hablado es sobre las fotos que Melissa Paredes le envía a Rodrigo cuando le pide ver a su pequeña durante el día, en estas imágenes su expareja muestra la compañía del bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, esta vez Magaly Medina mostró otra foto de un chat entre Melissa y Rodrigo en el que hablaban del estado de salud de su menor hija y cuando el padre le pide una foto, ella responde con una imagen de la pequeña durmiendo en las piernas de su actual pareja.

Frente a ello, Rodrigo Cuba señaló que le parece una falta de respeto hacia él e incluso reveló que este tipo de detalles le parecen una total falta de respeto.

“Es incómodo. Mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto, pero si considero que todo debe tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se las he mandado como debe ser”, señaló en un principio en la entrevista.

Por otro lado, expresó que siente que estas fotos tienen algo detrás y cree que son una especie de provocación hacia él. Además, asegura que le desea lo mejor a la madre de su hija, pues de esa manera la menor estará bien.

“Yo creo que esas fotos son en busca de algo, o en busca de provocación. Yo siempre lo he dicho, siempre se lo diré y ya se lo he dicho a ella por todos los medios, por teléfono, por persona y por WhatsApp. ‘Yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor, yo lo único que quiero es que te vaya bien porque si estás bien, mi hija está bien. Solo te deseo que puedas salir adelante y que tú y yo nos llevemos bien’”, sentenció el deportista.

Rodrigo Cuba habla de las fotos de su hija con Anthony Aranda. (VIDEO: Magaly TV: La firme)

MAGALY CRITICA LA ACTITUD DE MELISSA PAREDES

La conductora de televisión, Magaly Medina, criticó a Melissa Paredes por enviar estas fotografías de la menor con su pareja y aseguró que, en el lugar de Rodrigo Cuba, ella estaría desesperada al recibir imágenes como estas.

“No tiene buen juicio Melissa al hacer este tipo de cosas, cómo le va a mostrar a su padre (esta foto). Yo siendo papá ya estaría desesperado de ver a mi niña que está durmiendo en las piernas de este bailarín del que no sabemos nada, del que no conocemos nada, solamente sabemos que enamoró a la mujer y le destrozó el matrimonio”, explicó Medina.

También, señaló que con decisiones como estas, se puede poner en tela de juicio la actitud de la exesposa de Rodrigo Cuba como madre de familia.

“Yo de verdad ahorita pongo en tela de juicio el buen juicio e inteligencia y sentir y esa especie de garra maternal que tenemos las mujeres cuando se trata de nuestros pequeños”, sentenció la conductora de televisión.

