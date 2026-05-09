Yordy Reyna consigue histórico ascenso con Rodina como futbolista diferencial: disputará la Liga Premier de Rusia 2026/27

Yordy Reyna fue una pieza sustancial en el ascenso de Rodina. - Crédito: Difusión

Yordy Reyna forma parte de un hito sin precedentes en Rodina: ha logrado la coronación de la Liga Nacional de Rusia a falta de una fecha para el cierre regular y con ello ha conseguido el boleto directo para disputar la Liga Premier de Rusia por primera vez en su historia.

La ‘Magia’ formó parte de la oncena inicial del nuevo inquilino de la máxima categoría que superó 2-0 a Chelyabinsk, en condición de local. Con anotaciones de Ivan Timoshenko y Artur Garibyan se selló el pase a la élite. La alegría, no obstante, se vio un poco opacada por una trifulca causada por el bando contrario que generó algunas expulsiones.

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Aun así, tras el silbatazo final, los integrantes del Rodina se metieron de lleno a un festejo cargado de júbilo en los vestuarios con Yordy Reyna como protagonista. El club moscovita, fundado en 2015, ha alcanzado su mayor éxito e irá por más no bien acaba el certamen, donde suma 65 unidades ubicándose en la cúspide.

Yordy Reyna disputó 28 partidos de la Liga Nacional de Rusia con Rodina. - Crédito: Difusión

Yordy diferencial

No hay ninguna duda de que el nombre de Yordy Reyna ha sobresalido por encima del resto en el Rodina. En su primera temporada con la emergente entidad de Moscú, ocasionó un impacto inmediato en sus filas con una regularidad sostenida y repartición de goles claves en el éxito del ascenso.

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El repertorio de la ‘Magia’ se sintetiza con 28 apariciones en la Liga Nacional de Rusia, siendo mayoritariamente titular en la zona ofensiva, 7 anotaciones y 2 asistencias. Definitivamente ha cuajado una temporada notable en un escenario que le era ajeno y que le ha servido como trampolín para recobrar su mejor versión.

El peruano habilitó a Ivan Timoshenko para la apertura del lance contra Fakel. | VIDEO: Liga Nacional de Rusia

Consignar que su eclosión en la Segunda División de Rusia no hubiera sido posible sin el apoyo y confianza del entrenador Juan Díaz, quien no bien llegó desde las canteras del Sevilla incluyó al peruano en su sistema de juego, ofreciéndole un rol diferencial en el ataque.

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Con el cierre inmediato de la campaña, el área directiva del Rodina empezará a analizar la continuidad de cada uno de los integrantes de la escuadra. No es menos cierto que Reyna concluye su etapa a mediados de año, pero cuenta con una opción de renovación y se hará efectiva muy pronto.

Yordy Reyna participará en la Liga Premier de Rusia. - Crédito: Rodina