Melissa Paredes llora de forma desgarradora tras “cometer error”: “Por qué castigarte con tus hijos”

Este lunes 23 de mayo, América Hoy difundió una entrevista de Melissa Paredes, donde brinda detalles de la conciliación que está pidiendo a Rodrigo Cuba. Además de contar detalles de su separación con el futbolista.

Aunque intenta estar tranquila, la joven no pudo ocultar el llanto cuando le preguntaron si reconoce al Rodrigo Cuba de hoy, quien aparece a dar declaraciones en los medios de comunicación sobre ella. Sin embargo, lo que la llevó al desconsuelo es cuando Ethel Pozo le preguntó sobre su hija, a quien no ve cuatro días de la semana.

De pronto, Melissa estalló en llanto, y con la voz entrecortada pidió perdón por su reacción. “Perdón. (...) Por qué castigarte con tus hijos, eso no entiendo”, continuó.

“Con el maltrato psicológico que hacen todos los días en televisión conmigo., y encima lo peor es no tener a mi hija todos los días. Como mamá es lo peor que me ha pasado en la vida, no se lo deseo a nadie”, señaló desconsolada.

Entro momento indicó que ha sentido la invalidación de la gente como madre por haber cometido un “supuesto error”.

“Tratan de invalidarme como mamá por un error que cometí, pero espero que un día salga la verdad”, señaló muy indignada. “Si la otra persona no lo hubiera sabido si dice que se sorprendió y que no sabía nada, tiempo al tiempo”, acotó.

“Él sabía que me gustaba Anthony, yo le dije, claro, es que él es el santo Rodrigo”, remarcó la joven.

Cabe indicar que no es la primera vez que Melissa Paredes derramó lágrimas. Ante ello, la modelo resaltó que llora porque lo siente, no porque quiera victimizarse.

“Lloro porque me duelen muchas cosas, no porque soy una víctima. (...) Sale a decir Magaly Medina que lo vieron sufrir al pobre hombre (a Rodrigo). ¿En qué momento se le vio sufrir? Porque ni yo lo vi sufrir. (...) Nunca se le vio sufrir, se le vio en unos ampays, qué bien, que sea feliz”, remarcó Melissa.

LOS ACUERDOS QUE RECHAZÓ RODRIGO CUBA

Cabe recordar que Melissa Paredes está pidiendo un nuevo acuerdo a Rodrigo Cuba para la tenencia de su hija. Según contó la actriz, el futbolista ha rechazado sus dos propuestas.

La primera consiste en que el deportista la visite cualquier día y las horas que quiera, y a la par puede verla un fin de semana. La otra solicitud fue estar con su hija dos días y medio de la semana escolar y que se turnen un fin de semana. “Rechazó los dos pedidos. (...) ¿Qué pena, no? Llegar a un juicio”, señaló.

“Nosotros hablamos bonito, sale de acá y es otro”, acotó Paredes, quien indicó que ya no volverá a pedir otra conciliación y que todo tendrá que determinarlo la justicia.

