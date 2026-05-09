Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

Castillo fue condenado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Foto: Poder Judicial

Esta semana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitió dos comunicados en los últimos días para desmentir la existencia de un indulto presidencial a favor del expresidente Pedro Castillo y aclarar los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Todo esto en medio de rumores sobre una aparente intención de José María Balcázar para sacar de prisión al golpista.

El primer pronunciamiento, difundido el 7 de mayo, rechazó “categóricamente” las versiones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta tramitación de una gracia presidencial para Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El ministerio calificó esa información de “falsa y tendenciosa”.

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Un segundo comunicado, publicado el 8 de mayo, precisó que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible la solicitud de indulto durante su sesión del 30 de abril. El Minjusdh subrayó que el pedido no cumplió con los requisitos documentales establecidos en el reglamento vigente y que, a la fecha, “no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales, común o por razones humanitarias”, respecto del exmandatario.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, también salió a dar la cara ante los medios. En declaraciones a Canal N, descartó cualquier cálculo político detrás del reciente cambio en la composición de la comisión. Según Jiménez Borra, la actualización obedeció únicamente al reemplazo de uno de los cuatro miembros designados por el ministerio, quien presentó su renuncia por una oferta laboral en el sector privado. “La comisión es casi la misma, su composición no ha variado, solamente se ha incorporado a una persona por sustitución”, afirmó.

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La comisión, integrada por cinco miembros —cuatro designados por el Minjusdh y un representante del Despacho Presidencial—, requiere unanimidad para recomendar la concesión de cualquier gracia presidencial.

¿En qué estado se encuentra la apelación de Pedro Castillo?

Uno de las razones por las que un posible indulto a Pedro Castillo sería imposible en estos momentos es que su condena por conspiración para la rebelión no se encuentra firme. Es decir, aún puede ser impugnada.

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Y eso es lo que ocurrió. La defensa de Castillo apeló la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a fin de que sea absuelto por la Sala Penal Permanente, tribunal que hoy preside el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

Según pudo conocer Infobae, la apelación sigue en trámite. Es más se ha solicitado a la Sala que dé trámite al recurso.

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Lo primero que deberá hacer el tribunal es verificar si este recurso ha sido “bien concedido” por el tribunal de primera instancia. La Fiscalía ha solicitado que se declaren inadmisibles las apelaciones de los condenados.

Solo si la Sala Penal Permanente declara que las apelaciones fueron bien concedidas, programará audiencia para evaluar el fondo. Ahí podrá intervenir cada una de las defensas, así como como cada uno de los condenados. Cerrado el debate, se fijará fecha para la lectura de la sentencia.

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Aceptan a José Domingo Pérez

La Sala Penal Permanente aceptó la incorporación de José Domingo Pérez como defensa del golpista expresidente Pedro Castillo. No hubo objeción alguna porque su no ratificación como fiscal provincial aún no sea firme.

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez