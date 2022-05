Melissa Paredes reitera que Rodrigo Cuba sí sabía de Anthony Aranda y confirma que quería procrear para salvar su matrimonio

Melissa Paredes brindó declaraciones de Ethel Pozo. (Foto: América Hoy)

Melissa Paredes brindó una entrevista a Ethel Pozo donde contó detalles de la nueva conciliación que le ha pedido a Rodrigo Cuba. En principio, la actriz indicó que “nadie quiere que un matrimonio se acabe. Nadie busca eso en realidad, son cosas que se dan con el tiempo”. Asimismo, aseguró que no quiere el dinero del futbolista.

En otro momento, reiteró que Rodrigo sí sabía que le gustaba Anthony Aranda. Además que se le ha invalidado por el “supuesto error” que cometió.

NO QUIERO PLATA DE RODRIGO CUBA

Melissa Paredes señaló que solo busca la conciliación por el bienestar de su hija, y no ahondará en los detalles, pues la pequeña ya ha estado muy expuesta. Sin embargo, aseguró que su intención no es pedirle dinero a su exesposo. “Así yo me vaya a juicio, no voy a recibir ningún sol de esa familia”, señaló.

“De verdad qué feo hablar de plata”, acotó la joven, quien aclaró que nadie la ha ayudado económicamente, y que lo que recibió de Rodrigo Cuba en la primera conciliación fue parte del acuerdo.

“Él quiere que la gente crea que estoy pidiendo una variación (de la conciliación) por plata”, acotó Melissa Paredes, quien señaló que Rodrigo no ha aceptado ninguna de su propuestas para llegar a un acuerdo.

EXPLICACIÓN DE MELISSA PAREDES Y LA FOTO DE SU HIJA CON ANTHONY ARANDA

La joven habló también de la foto que le mandó a Rodrigo Cuba, donde se ve a su hija en brazos de Anthony Aranda. Ante ello, joven señaló que lo envió sin pensar en el mes de enero, y que “de casualidad” llegó a la prensa, dando a entender que quien la habría enviado es el futbolista,

“Yo mando fotos de mi hija sin pensarlo, no fue ni con provocación, él no me reclamó nada, yo ni cuenta de que esa foto estaba ahí”, dijo.

INTENTÓ SALVAR SU MATRIMONIO

En otro momento, Melissa señaló que ella y Rodrigo Cuba intentaron salvar su matrimonio procreando otro hijo.

“Bastantes veces intentamos (salvar el matrimonio), fue trabajo de ambos, incluso pensamos en procrear y tal vez eso nos una más. El error que uno comete siempre. (...) Lo que es no es”, dijo la joven, quien resaltó que quisieron que la pasión entre los dos regrese.

DURMIERON JUNTOS DESPUÉS DEL AMPAY

Melissa Paredes también sorprendió al indicar que tuvo una gran amistad con Rodrigo Cuba hasta después del ampay, pues incluso volvieron a dormir en la misma cama, junto a su hija.

“Hasta hace poco teníamos una gran amistad. Días después del ampay no había ninguna guerra. Después del ampay hablábamos normal, dormimos hasta después del ampay”, reiteró Paredes, quien señaló que Rodrigo no es ninguna víctima, porque él sabía de la situación que estaba atravesando su matrimonio.

LA CONCILIACIÓN QUE PIDE MELISSA PAREDES

Melissa Paredes señaló que le propuso a Rodrigo Cuba que la visite cualquier día y las horas que quiera, y a la par puede verla un fin de semana. La otra solicitud fue estar con su hija dos días y medio de la semana escolar y que se turnen un fin de semana. “Rechazó los dos pedidos. (...) ¿Qué pena, no? Llegar a un juicio”, señaló.

“Nosotros hablamos bonito, sale de acá y es otro”, acotó Paredes, quien indicó que ya no volverá a pedir otra conciliación y que todo tendrá que determinarlo la justicia.

