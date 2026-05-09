Día de la Madre: Senamhi advierte clima inusual este domingo 10 de mayo y activa alerta en el país

Dos ciudadanas caminan por una transitada calle del centro de la ciudad de Lima en un día de invierno. (Crédito: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) comunicó que las condiciones meteorológicas durante el fin de semana del Día de la Madre mostrarán una inusual combinación de temperaturas elevadas, descensos térmicos y episodios de lluvias intensas en diversas regiones.

El reporte destaca que el periodo, comprendido entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, estará marcado por la llegada del primer friaje del año en la selva y un aumento notable de la radiación ultravioleta en la costa y la sierra.

PUBLICIDAD

En la costa norte, ciudades como Tumbes y Piura registrarán máximas superiores a los 36 °C, mientras que en la costa sur los valores oscilarán entre 24 °C y 29 °C, afectando de manera directa a Moquegua y Tacna.

La sierra norte y centro experimentarán temperaturas diurnas que pueden alcanzar los 30 °C, mientras que en la sierra sur las máximas llegarán a 30 °C y las mínimas descenderán hasta -10 °C en zonas elevadas sobre los 4000 m s. n. m. De acuerdo con el Senamhi, estas fluctuaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento que superan los 45 km/h en áreas altoandinas.

PUBLICIDAD

En Lima Metropolitana, el clima adopta otro matiz. El organismo prevé que la capital permanecerá bajo un cielo entre cubierto y nublado, con episodios de niebla, neblina y lloviznas dispersas que afectan la visibilidad y generan una sensación térmica baja, especialmente en los distritos próximos al litoral.

La circulación vehicular podría verse impactada por la presencia de bruma y humedad, recomendando precaución a los conductores que transiten por vías como la Panamericana Norte, Panamericana Sur, entre otras.

PUBLICIDAD

Previo al Día de la Madre, la capital vivió jornadas bajo la influencia de un vórtice costero, fenómeno atmosférico que, según el Senamhi, se caracteriza por la rotación de vientos a baja altura y la formación de nubosidad densa, responsable de la persistencia de cielos cubiertos y lloviznas intermitentes.

Este sistema, visible en imágenes satelitales difundidas por el organismo, responde a la interacción de corrientes cálidas del norte y masas de aire frío provenientes del sur.

PUBLICIDAD

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

Selva y sierra

El primer friaje del año en la selva marca uno de los eventos más destacados del informe. Desde el viernes 8 hasta el lunes 11 de mayo, la región amazónica enfrentará lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h.

El Senamhi informó que se esperan acumulados de precipitación de hasta 80 mm/día en la selva norte, 75 mm/día en la selva centro y cerca de 70 mm/día en la selva sur. Las temperaturas nocturnas caerán hasta los 12 °C en la selva sur.

PUBLICIDAD

En la sierra, el descenso térmico nocturno será abrupto en localidades ubicadas por encima de los 3200 m s. n. m., con valores mínimos que oscilan entre 0 °C y -8 °C, y puntualmente hasta -10 °C en elevaciones superiores. El fenómeno estará acompañado de vientos que rondan los 45 km/h.

El Senamhi recomendó a quienes planean realizar viajes o actividades al aire libre que permanezcan atentos a las actualizaciones de sus canales oficiales y adopten medidas de prevención ante los cambios meteorológicos previstos.

PUBLICIDAD