Melissa Paredes y su respuesta a quienes dicen que es más mujer que madre: “Que piensen lo que quieran”

En la reciente entrevista que brindó Melissa Paredes a Ethel Pozo, la joven fue consultada sobre las críticas de las que ha sido presa tras ser captada con Anthony Aranda. La modelo fue bastante tajante e indicó que la gente puede pensar lo que quiere.

La exconductora de TV resaltó que no piensa agachar la cabeza ante nadie, pues se considera mujer y madre.

“ Que piensen lo que quieran, yo no puedo estar diciéndoles: ‘Ay, soy más mamá que mujer’. Yo soy mujer, soy madre, soy las dos cosas. No entiendo, ¿él (Rodrigo Cuba) es más papá que hombre u hombre que papá? Por qué tenemos que satanizar a la mujer, por qué la mujer tiene que ser la que agacha la cabeza, no me gusta ser así, nunca lo voy a hacer”, indicó la actual pareja de Anthony Aranda.

Asimismo, resaltó que ella no vende una imagen que no es, siempre se ha mostrado tal cual, una madre y mujer sexy. Además, reiteró una frase que dijo hace un tiempo en el programa En boca de todos.

“Nunca seré santa, No voy a hacer creerles otra cosa a los seguidores, yo toda la vida he sido sexy, tú me decías que deje de serlo, ahora dicen que soy sexy, pero siempre he sido”, resaltó Melissa Paredes, marcando distancia con Rodrigo Cuba.

“Obviamente el papá de mi hija no se ha mostrado así. Bien por él, cada uno es libre de trabajar y de conseguir las cosas como quiera. Qué bueno, pero es obvio que el cambio es radical en él, las personas se dan cuenta, oh casualidad, que se muestre ahora tan hermoso y yo sigo siendo igual”, recalcó.

¿MELISSA Y RODRIGO CUBA BUSCAN COMPETIR POR SU HIJA?

Durante una entrevista, la hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y le compartió su sentir sobre el comportamiento de Rodrigo Cuba en las redes sociales. “Hay cosas que uno no se explica, pero cuando nosotros vemos en redes sociales siempre nos aparecen imágenes de Rodrigo con la niña, cosas muy íntimas, con música y todo. ¿Ambos se graban así o solo él? Se viraliza tanto. Si yo lo veo así, yo también quisiera un papá ideal”, dijo Ethel Pozo

Melissa aseguró que si bien es cierto, su exesposo es un buen padre, este tipo de comportamientos no los ha tenido antes de que ambos decidieran divorciarse por mutuo acuerdo. Según dijo, el ‘Gato’ Cuba solo publicaba fotos y videos relacionados con el fútbol y de vez en cuando sobre su hija, a diferencia de ella.

“Es un buen padre, pero el tema no va por ahí, sino cómo lo hace. Yo nunca he cambiado mi estilo en redes sociales, sigo siendo una mujer sexy y mamá, ya no la esposa, sino la soltera. Pero toda la vida me he grabado con mi hija, él no. Él mostraba su fútbol, por ahí un par de historias y ya. Ahora es como si fuera, no sé”, enfatizó la modelo.

Cuando Ethel Pozo le aseguró que las publicaciones de ambos parecen parte de un programa de televisión y que solo demuestran una rivalidad entre ambos como padres, Melissa Paredes simplemente contestó: “Sí, pero esa competencia nunca debió hacerse”.

