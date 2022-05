Janet Barboza se vuelve a burlar de Magaly Medina y camina como pingüino: “Yo no mando indirectas”

Janet Barboza asegura que no ve Magaly TV La Firme. (Foto: Instagram)

Durante la última edición de América Hoy, el magazine el tema de las indirectas que se envían las exparejas a través de las redes sociales. A raíz de ello, Janet Barboza no pudo evitar mencionar que muchas conductoras de televisión utilizan su cuenta de TikTok para este fin.

Mientras sus compañeras comentaban sobre sus experiencias, la popular ‘Rulitos’ empezó a caminar como pingüino, en clara alusión al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, quien hace una semana le mandó una carta notarial.

De inmediato le preguntaron a Janet Barboza porque hacía esa peculiar manera de caminar, sabiendo lo que había sucedido días atrás, además le preguntaron si lo que estaba haciendo era una indirecta.

Al escuchar la consulta de los otros conductores de América Hoy, la ‘Rulitos’ indicó que ella no era de mandar este tipo de mensajes ocultos, sino que decía las cosas de manera directa. “ Yo no mando indirectas, yo soy bien directas ”, comentó.

Sus compañeros al escuchar lo que dijo Janet Barboza solo atinaron a reírse para luego continuar comentando sus experiencias acerca de las indirectas que en algún momento han tenido que afrontar luego de terminar una relación sentimental.

La conductora de América Hoy no olvida que el esposo de Magaly Medina le mandó una carta notarial y sigue mandando indirectas.

JANET BARBOZA ARREMETE CONTRA MAGALY MEDINA

Janet Barboza mostró su incomodidad luego de recibir la carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tras haberlo llamado “pingüino” y haber dado a entender que le fue infiel a la conductora de espectáculos.

“ Si tú perdonaste a tu pingüino y luego le lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás? ”, dijo la presentadora de América Hoy que despertó la indignación del notario.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora de televisión señaló que a Magaly Medina le gusta criticar a otras personas, pero cuando se trata de ella y su pareja cambia totalmente. “Acostumbrada toda la vida a insultar y dañar, pero que nadie te diga nada”, escribió.

MAGALY MEDINA ENFRENTA A JANET BARBOZA

Durante su programa del martes 10 de mayo, Magaly Medina se mostró bastante molesta por lo que dijo Janet Barboza sobre su esposo. La polémica conductora de televisión dejó en claro que no está cómoda con los adjetivos puestos sobre su notario, especialmente porque es un hombre preparado.

“Por cierto, mi marido tiene nombre, es abogado, un hombre exitoso, honesto y trabajador. Se atreve a dar a entender a la gente que he perdonado una infidelidad de mi marido durante mi matrimonio, y todos los que me conocen, incluido mi esposo, lo saben . El día que me sean infiel, yo tengo dignidad, sé quién soy, sé qué valgo y lo que valgo, y si un día no me valoran”, dijo la ‘Urraca’.

