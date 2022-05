Ethel Pozo tras anunciar entrevista a Melissa Paredes: “Nos vimos en una situación que jamás imaginamos”

Ethel Pozo presume su entrevista con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por sus problemas legales con Rodrigo Cuba con respecto a su divorcio y a su menor hija. Todo parece indicar que contará mayores detalles en su entrevista con Ethel Pozo y que ambas habrían limado asperezas.

Como se anunció este último fin de semana, el programa América Hoy presentará este lunes 23 de enero a las 9:30 de la mañana una conversación con la actriz, donde se espera que le responda a su exesposo sobre las últimas revelaciones del fin de su matrimonio.

Recordemos que, el deportista le mandó una carta notarial a la madre de su hija pidiéndole que se retracto tras haber dicho que no le fue infiel con Anthony Aranda. Asimismo, se mostró bastante indignado, pues nunca imaginó que se volvería a hablar del tema en televisión nacional.

La hija de Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para mostrar un fragmento de la conversación con la exreina de belleza, que fue grabada en el departamento de la modelo, añadiendo un corto texto. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria publicó una foto al lado de Melissa Paredes.

“Luego de 8 meses. En otra casa...en una situación que jamás imaginamos. Nos volvimos a ver Melissa Paredes” , escribió la futura esposa de Julián Alexander sobre la imagen etiquetando a la exparticipante de Reinas del Show el último sábado 21 de mayo.

Por su lado, Melissa Paredes no dudó en compartir con sus seguidores la misma publicación, dejando entrever que las dos han dejado el pasado atrás y serían otra vez amigas. Recordemos que, una supuesta enemistad comenzó cuando la producción del espacio matutino decidió separar a la modelo de su puesto como conductora.

Además, Ethel Pozo se ha mostrado indiferente y ha preferido guardar silencio en varias oportunidades cuando se ha querido hablar del bailarín en su programa, dejando que sus compañeras sean las que opinen. Lo cierto es que, hasta el momento se desconoce lo que hayan conversado y se espera que esto sea una nueva ‘bomba’ en la farándula peruana.

Foto: Instagram

MAGALY MEDINA Y SU CONVERSACIÓN CON RODRIGO CUBA

Una entrevista bastante intensa, así calificó Magaly Medina la conversación que tuvo con Rodrigo Cuba la mañana del viernes 20 de mayo. El futbolista contará toda su verdad luego que su exesposa saliera a decir que no le fue infiel y que su matrimonio acabó por un mutuo acuerdo.

“Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv: La firme.

Recordemos que el enfrentamiento entre la exreina de belleza y el jugador de Sport Boys nació nuevamente a raíz de la posible demanda que realizaría la modelo contra él por la tenencia de su hija.

