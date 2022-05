Magaly Medina reprocha a Melissa Paredes por dejar que su hija duerma en las piernas de Anthony Aranda

Magaly Medina furiosa con Melissa Paredes por permitirle a su hija dormir en las piernas de su actual pareja. (Foto: Composición)

Magaly Medina no dudó en soltar toda su artillería contra Melissa Paredes por permitirle a su hija dormir en las piernas de Anthony Aranda, su actual pareja. En la última edición de su programa, 23 de mayo, la conductora de TV reveló que la actriz le envió una foto a Rodrigo Cuba donde se ve a la pequeña reposando en la parte baja del bailarín.

La periodista no solo desaprobó que envié este tipo de material a su expareja, sino que también la criticó duramente por exponer de esa manera su pequeña. Medina no dudó en calificar a Aranda como un “extraño”, una persona que recién está conociendo.

“Una madre es como una leona, yo no dejaría a mi niña pequeña con un... él es un extraño, un tipo que acaba de entrar en tu vida, entró por la puerta falsa. Vas a tener a tu niñita adorada, durmiendo en sus piernas, así en su entrepierna porque el tipo está en short”, señaló la conductora de TV bastante mortificada.

Sinn embargo, la periodista fue más allá. La polémica presentadora indicó que esta imagen la muestra como una madre descuidada, y pidió que se ponga mucha atención al tema.

“Yo de verdad ahorita pongo en tela de juicio el buen juicio e inteligencia y sentir y esa especie de garra maternal que tenemos las mujeres cuando se trata de nuestros pequeños”, sentenció la conductora de televisión.

Asimismo, se refirió al gesto de enviarle esa imagen al padre de su hija. Durante la entrevista, Rodrigo Cuba señaló que le pareció irrespetuosa la actitud, palabras que fueron respaldadas por la periodista.

“No tiene buen juicio Melissa al hacer este tipo de cosas, cómo le va a mostrar a su padre (esta foto). Yo siendo papá ya estaría desesperado de ver a mi niña que está durmiendo en las piernas de este bailarín del que no sabemos nada, del que no conocemos nada, solamente sabemos que enamoró a la mujer y le destrozó el matrimonio”, explicó Medina.

¿QUÉ DIJO RODRIGO CUBA SOBRE LA FOTO?

Rodrigo Cuba brindó una extensa entrevista a Magaly Medina, donde se refirió a su separación con Melissa Paredes. Previo a ello, mostró unos chats de WhatsApp, donde la joven le envía la foto de su hija durmiendo en las piernas de Anthony Aranda. En esta conversación, el futbolista le reclama esta actitud.

“No me parece que este durmiendo en la pierna de tu pareja. Totalmente desatinada la imagen que mandas”, le escribió a Melissa Paredes, quien intentó defenderse señalando que este no era el tema. La actriz le había escrito para comentarle que la pequeña estaba con dolor de cabeza.

Durante la entrevista, el Gato ahondó más en el tema, confesando que sí se vio afectado, pero lamentablemente no puede hacer mucho.

“Es incómodo. Mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto, pero si considero que todo debe tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se las he mandado como debe ser”, dijo en la entrevista, quien resaltó que sintió una especie de provocación con esta imagen.

“Yo creo que esas fotos son en busca de algo, o en busca de provocación. Yo siempre lo he dicho, siempre se lo diré y ya se lo he dicho a ella por todos los medios, por teléfono, por persona y por WhatsApp. ‘Yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor, yo lo único que quiero es que te vaya bien porque si estás bien, mi hija está bien. Solo te deseo que puedas salir adelante y que tú y yo nos llevemos bien’”, acotó.

Rodrigo Cuba habla de las fotos de su hija con Anthony Aranda. (VIDEO: Magaly TV: La firme)

