Johanna San Miguel manda a callar a Renzo Schuller en EEG: “no hables ni grites porque desconcentras”

Hace unas semanas, Renzo Schuller fue presentado como el nuevo conductor de Esto es Guerra y los enfrentamientos con Johanna San Miguel no han parado. Como sabemos, la popular ‘chata’ no dejaba de discutir con María Pía Copello defendiendo a su equipo y tras su salida, el actor se convirtió en su nuevo ‘enemigo’.

Es por ello que, este lunes 23 de mayo la conductora se tomó unos minutos del programa para hacerle una petición al presentador televisivo. Según dijo la actriz cómica, el conductor no para de gritar cuando se va a iniciar el conteo para que los ‘guerreros’ comiencen a competir.

En ese sentido, no dudó en callar al representante de los ‘combatientes’ y aseguró que su intención es distraer a los integrantes de su equipo para que comentan una falta y pierdan el punto.

“Hay una cosita que te voy a a pedir Renzo con todo el amor que te tengo. Cuando Mr. G haga el conteo, no hables ni grites porque acá los chicos no escuchan la salida. Ya nos ha pasado dos veces que han salido antes porque estás gritando encima tratando de desconcentrar, ¿entiendes?“, dijo la actriz.

“Yo grito y, ¿tú qué haces?. Tres parlantes encima tuyo, cuatro buffer, tres bajos...”, intentó responderle el actor, pero Johanna continuó reclamándole. “Que mi voz tenga más potencia que la tuya no es mi problema mi amorcito ya, pero cuando van a dar el conteo, ¡Shh! por favor no hay que hablar sino de verdad los chicos no escuchan”.

Renzo Schuller siguió mostrando su disconformidad con lo mencionado por su compañera y señaló que ella también grita cuando quiere. “Sí escuchan y yo entiendo (las reglas), pero si estás gritando como una loca, no seas sin vergüenza tampoco. Ahora lo entendemos todo”.

