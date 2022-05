Mr. Peet revela el éxito de Esto es Guerra y el drama que vivió por preferir irse a Combate

Peter Arévalo, el popular Mr. Peet, habló sobre Esto es Guerra y Combate. (Foto: Captura Youtube)

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, fue en su momento el narrador oficial de Esto es Guerra y Combate, programas que luchaban diariamente por coronarse como el número uno en el rating. En una reciente entrevista con Carlos Orozco, el comentarista deportivo reveló la razón por la cual prefirió irse al espacio conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, pese al gran éxito de EEG.

Según dijo, ingresó al reality juvenil de América Televisión en el 2013, cuando este era conducido por Johanna San Miguel y Edu Saettone. Sin embargo, no tenía un contrato definido, puesto que seguía narrando partidos de fútbol para ATV en simultáneo. El productor general de canal 9 le señaló que no había problema que sea el narrador de la competencia.

“Me dijo que los realities no tienen nada que ver con el tema deportivo. Entonces, para que vean que yo no estaba dobleteando, le dije a Johanna que prefería que no me diga Peter Arévalo, que me diga El Señor Peet. Un día me dijo que era muy largo, y lo cambió a Mr. Peet . Esa fue la historia de mi nombre, pero nadie sabía quién era yo”, manifestó.

Mr. Peet fue el narrador oficial de Esto es Guerra en el 2013. Tras su salida, fue reemplazado por Mister G, Jaime Guerrero. (Foto: América TV)

Mr. Peet asegura que estuvo en Esto es Guerra en el tiempo que Combate le ganaba en sintonía. No obstante, la producción se percató que cada vez más gente se animaba a ver el reality de América TV debido a las populares ‘chapas’ que le ponía a los ‘guerreros’ . Recordemos que por esas fechas, Combate solo tenía al ‘Jefe’ como voz en off.

“Los problemas de Edu Saettone lo devoraron anímicamente. Terminé haciendo dupla con Johanna y entre los dos le dimos vuelta a Combate en el rating. Esto a partir de los apodos, Melissa Diosa (Melissa Loza), El Hombre Sin Frenos (Mario Hart), El Tiburón (Gino Assereto), El Hombre Increíble (Rafael Cardozo), Vehemencia (Nicola Porcella). Nadie me dijo que ponga chapas, pero yo impuse ese ritmo de narración y los apelativos”, precisó.

PROPUESTA DE COMBATE

Mr. Peet señaló que, debido a que la sintonía de Esto es Guerra se había incrementado, el productor no dejaba de presionarlo para que siga narrando las competencias con la misma intensidad de un partido de fútbol. “Yo me di cuenta que funcionaba porque Peter Fajardo estaba con su máquina, del minuto a minuto (rating), y me decía ‘¡Vamos Mr. Peet, déle!’. Yo dije ¿qué es esto? Funcionaba”.

Ya en el 2014, cuando varios participantes de Esto es Guerra pasaron a Combate, Mario Hart y otros integrantes le dijeron a Marisol Crousillat, entonces productora del reality de ATV, que sería una buena idea contar con un narrador deportivo al mismo estilo que la competencia.

Fue así que Alberto Rojas, gerente de Producción y Contenidos de Grupo ATV, se comunicó con Peter Arévalo para proponerle ser el narrador oficial de Combate y también de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, siempre y cuando firmara un contrato con el canal 9, desvinculándose así de Esto es Guerra.

ESTO ES GUERRA NO LO VALORÓ

Peter Arévalo no aceptó de inmediato la propuesta de Combate, la cual superaba su sueldo en América TV por 2 mil soles. En lugar de ello, se comunicó con Peter Fajardo para informarle lo que estaba sucediendo y lo que deseaba para su futuro laboral, pues en Esto es Guerra seguía sin contar con un contrato pese al tiempo que tenía en el programa.

“Hubo mucho drama en la despedida. Peter Fajardo me preguntó si yo había firmado para ATV, le dije que no. Me preguntó cuánto me ofrecían. Le dije que cinco mil soles más. Me dijo ‘Ya, el lunes lo espero en la oficina, pero no firme’. Y le dije ‘está bien, yo te llamo’. Me di cuenta que lo que me iban a pagar, me lo hubieran podido pagar antes”, señaló.

El comentarista deportivo indicó que Esto es Guerra valoró muy tarde la importancia de su presencia en el programa, puesto que, además de las competencias, él había puesto un sello que los ayudó a superar a Combate. “A partir de mi ingreso hubo esa dinámica. Es por eso que esa valoración de última hora se pudo haber dado antes. Además, ese Mundial de Fútbol no me lo iba a perder. Llamé a Peter y le dije que lo mío era el fútbol. ‘Lo siento, te agradezco’”, sostuvo.

