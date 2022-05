Renzo Schuller hace broma sobre Gian Piero Díaz en pleno temblor de 5.5 en Lima

Renzo Schuller se refirió a Gian Piero Díaz en el momento menos pensado. (Foto: Composición Infobae)

Mucho se dice sobre la rivalidad entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, la famosa dupla que inició en Combate y que luego formó parte de Esto es Guerra. Aunque se cree que ya no son más amigos, ambos no temen mencionarse de vez en cuando, evitando siempre hablar sobre su rumoreada pelea. Prueba de ello fue la reacción del popular ‘Shu Shu’ cuando experimentó el temblor de 5.5, sucedido en Lima este último jueves.

Todo comenzó cuando el ahora presentador de América TV fue entrevistado por el programa sabatino Estás en Todas, en donde se sometió a una ronda de preguntas y respuestas. Para su mala suerte, la primera temática que le tocó fue Gian Piero Díaz. “Gracias por esto, pero de eso no opino, ahorita no, no es el momento” , declaró nervioso para luego cambiar el giro de la conversación.

Combate se estrenó el 27 de junio de 2011 y finalizó el 28 de diciembre de 2018. (Foto: ATV)

Justo cuando se dispuso a hablar sobre carrera actoral, Renzo Schuller fue sorprendido por el movimiento telúrico. “¡Empezó a temblar! Tranquilos, tranquilos, la gente se pone nerviosa. Tranquilos”, comentó sin moverse de su sitio. En tanto, la entrevistadora y los trabajadores del canal de Pachacámac se mostraron intranquilos por el sismo.

Ya cuando las cosas se calmaron, la reportera y la dupla de Johanna San Miguel continuaron con la entrevista. “Oye, qué fuerte”, mencionó Ximena Dávila, a lo que Renzo no tuvo reparos en relacionar su comentario con Gian Piero Díaz. “Ahora vas a poner (su reacción al sismo) con la primera pregunta”, dijo entre risas. “Bueno, retomemos después de este samacón”, añadió.

Recordemos que, según Marisol Crousillat, exproductora de Combate, los conductores de televisión sí están peleados. “Yo los quiero a dos, los dos son mis amigos. Yo quiero desde el fondo de mi corazón que se amisten, que vuelvan a ser la dupla perfecta”, precisó para las cámaras de Amor y Fuego.

GIAN PIERO DÍAZ HABLA SOBRE SU INGRESO A EEG

El ingreso del exconductor de Combate causó sorpresa entre los seguidores del programa, especialmente porque en algún momento el actor indicó que no iba a entrar a dicho espacio como lo hizo su excompañero Gian Piero Díaz. Es por este motivo que el programa Amor y Fuego fue en busca del popular ‘Pipi’ para preguntarle sobre lo que pensaba al respecto.

Gian Piero Díaz aclaró que no iba a decir nada sobre el tema para no generar polémica, pues en estos momentos se encontraba concentrado en los programas de televisión que tiene a cargo en Willax TV. “Yo ahorita prefiero no decir nada. Estoy tranquilo acá, la verdad que estoy tranquilo haciendo lo que me gusta, esto chambeando duro y parejo con las dos producciones y la verdad yo estoy tranquilo. Mira más, me preocupo más por mi equipo, por mi misma producción por todos. No estoy mirando al lado ahorita, estoy concentrado en mi chamba ”, sostuvo

Asimismo, el exconductor de Combate no dudó en desearle lo mejor a Renzo Schuller en esta nueva etapa, especialmente porque tiene trabajo y todos deberían de aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida. “ Mi vida va a ser mucho más tranquila si no emito ningún tipo de comentario. Yo siempre le voy a desear lo mejor a todo el mundo y que le vaya muy bien a todos y si todos tienen chamba, mejor todavía ”, señaló.

Finalmente la reportera de Amor y Fuego le consultó si todavía existía la posibilidad de que ellos vuelvan a conducir un programa juntos. “¿Sigue en pie que vuelva a trabajar con Renzo Schuller?”, le preguntaron. Como ya lo había dicho en anteriores oportunidades, Gian Piero Díaz indicó que no podía descartar dicha posibilidad. “Después de la pandemia, yo jamás voy a decir nunca a algo”, sentenció.