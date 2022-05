María Pía Copello: testigos y acusaciones de maltrato cuando era animadora infantil

María Pía Copello y las acusaciones de maltrato. (Foto: Composición)

Después que Nataniel Sánchez indicara que una animadora infantil la maltrató verbalmente cuando era menor de edad, las especulaciones no tardaron en señalar a María Pía Copello, y aunque la propia actriz no se interesó en aclarar el tema, otro testimonio salió a la luz. Esta vez, una experiencia de Ricardo Mendoza, conductor de Hablando Huevadas, fue recordada en las redes sociales.

No pasarían muchos días para que otra exbailarína se pronunciara sobre la versión de Nataniel Sánchez, respaldándola y dando detalles de aquel momento. Aquí un repaso de las acusaciones de maltrato de María Pía Copello cuando era animadora infantil.

NATANIEL SÁNCHEZ DA EL PRIMER TESTIMONIO

Nataniel Sánchez regresó al Perú tras cuatro años de estar viviendo en el extranjero. Durante su visita, brindó una entrevista para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde confesó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años y pertenecía a su elenco de baile.

De inmediato los usuarios de las redes sociales hicieron sus especulaciones y recordaron que la actriz perteneció al programa infantil “María Pía y Timoteo”, el cual se transmitía por América TV.

“Lo que pasó es que mi madre Charito siempre me enseñó que respetos guardan respetos y había la idea equivocada que cuando tú maltratabas a un niño, el niño por ser niño tenía quedarse callado. A mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error que ella pensaba como que soy sonriente y esa chica no mata mosca. Yo tengo genio muy potente, pero también me encanta sonreír”, comenzó diciendo.

“Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky, sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, añadió.

Ante ello, la conductora le insinuó de que se trataría de María Pía Copello, pues aseguró que actualmente ha estado conduciendo un famoso reality. “Qué pena porque supuestamente en ese tiempo no se molestaba y ahora vemos su verdadero rostro en un programa en los realitys que están de moda”, señaló. Sin embargo, nunca confirmaron el nombre.

LA DEFENSA DE MARÍA PÍA COPELLO

Tras esta declaraciones, Rodrigo González se comunicó con María Pía Copello para hablar sobre las acusaciones de la actriz peruana. La influencer procedió a darle su versión, la cual fue expuesta en el programa de Willax TV.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘Yo qué le voy a gritar a alguien por un paso de baile, así no fueron las cosas’”, contó el conductor de TV.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que todo pudo haberse tratado de una confusión, pues realmente solo pidió que guarde silencio mientras estaban grabando.

“Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, de repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre (...) María Pía no recuerda”, añadió el amigo de María Pía Copello.

TESTIMONIO DE RICARDO MENDOZA

Las declaraciones hicieron ruido en los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en recordar a vez que Ricardo Mendoza contó que no le caía María Pía Copello. Según relató el actor, la conductora de TV le gritó cuando era adolescente y fue parte del público del programa María Pía y Timoteo.

“No me cae María Pía, nunca me cayó, fui a su programa y me dijo ‘¿pueden callarse?’”, comentó el conductor de Hablando Huev... en un primer momento mientras recordaba lo que había sucedido con él y sus amigos.

Asimismo, Ricardo señaló que todo sucedió cuando él junto a un grupo de compañeros llegaron hasta el set de María Pía y Timoteo para alentar a un amigo de colegio que se encontraba compitiendo en uno de los juegos.

“Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘chocomel’ (...) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (...) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla”, dijo.

Esta anécdota fue considerada muy fuerte para Jorge Luna, quien lamentó que la exanimadora infantil haya tenido este tipo de actitud años atrás, señalando que para él su programa infantil siempre fue el que hacía Karina Rivera.

TERCER TESTIMONIO RESPALDA VERSIÓN DE NATANIEL SÁNCHEZ

Un tercer testimonio enfrentaría la versión que dio María Pía Copello a Rodrigo González. A través de unos videos en TikTok, Dannya Bahamond señaló que ella fue testigo de lo que ocurrió realmente con Nataniel Sánchez, aquel día que supuestamente le gritó la animadora infantil. La joven detalló que formó parte del elenco de María Pía y Timoteo junto a Nataniel Sánchez.

Dannya Bahamond contó que esto sucedió en medio de un ensayo, de pronto, escuchó gritar a a la animadora infantil. “Se escuchó un ‘Escúchame, no te puedes equivocar porque yo te estoy siguiendo a ti’. Le estaba gritando a Nataniel”, recordó la usuaria.

A pesar de que era menor que Nataniel, Dannya cuenta que recuerda esta reacción porque le impactó mucho. “Todos en el set sabían cómo era. A las nuevas nos habían dicho que tenía carácter fuerte, pero no sabíamos cómo era realmente. Fue la primera vez que la escuché gritar”, dijo.

Asimismo, recordó que Nataniel no se quedó callada. “Bueno, para qué me sigues pues, apréndete los pasos”, le respondió María Pía, quien “puso su cara de asco, como siempre, y fue hacer su berrinche a la productora”.

“Lo que ella (María Pía) ha contado es otra versión, que obviamente le favorece a ella. Pero es mentira, en el set solo estábamos los niños que íbamos a grabar. Las mamás acordaron que solo la productora o asistente de producción tenía derecho de llamarnos la atención. Pero María Pía se creía con el derecho de hacer lo que le daba la gana porque era ella”, añadió la joven.

En otro momento, Dannya Bahamond relató su propia experiencia, donde cuenta que recibió una llamada de atención de parte de María Pía Copello por no repetir lo acordado.

Ante estas versiones, los usuarios han expresado sus sorpresa e indignación, pidiendo que María Pía rompa su silencio y se refiera al respecto. Sin embargo, la influencer ha optado por hacer caso omiso.

Cabe recordar que María Pía y Timoteo fue un programa infantil peruano que fue emitido por América Televisión en reemplazo de lo que fue Karina y Timoteo. El espacio se emitió entre los años 2000 al 2006.

