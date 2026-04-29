Una cena en Lima unió los sabores de Perú y Ecuador en un menú diseñado por dos chefs

Cocina peruana y ecuatoriana se fusionaron en un menú degustación a cuatro manos

Lima fue escenario de un encuentro gastronómico entre Perú y Ecuador: los chefs ejecutivos del JW Marriott Lima y el JW Marriott Quito se unieron en una cena a cuatro manos que reunió técnicas contemporáneas y productos emblemáticos de ambos países, como parte del programa Chefs Viajan de Marriott International.

El menú degustación, diseñado en conjunto por Rafael Casín de la Torre y Orlando Bastidas, trazó un recorrido por los territorios andino, amazónico y costero de las dos naciones. La propuesta arrancó con una pre-entrada a cargo de Bastidas: pan tibio de maíz morado con ají molido en piedra, un guiño a los insumos compartidos de la región andina que marcó el tono de la velada.

PUBLICIDAD

Casín tomó la posta con un ceviche de rocoto ahumado con cushuros del Cusco, maíz crocante morado y humo de tomillo del JW Garden, seguido de un cóctel de papas nativas en tres texturas con jamón curado, ají panca ahumado y espumas de papa. Ambas preparaciones pusieron en valor la biodiversidad del territorio peruano y la vigencia de sus ingredientes dentro de la alta cocina.

Cocina peruana y ecuatoriana se fusionaron en un menú degustación a cuatro manos

Desde la cocina ecuatoriana, Bastidas aportó un yakitori de langostino en encocado, glaseado con salsa de coco fresco y especias, con colonche de plátano verde, salprieta manabita y una esfera de aguacate tatemado, plato que reflejó los sabores del litoral de Ecuador. En los fondos, el chef quiteño presentó un encebollado de albacora y camarón estilo manabita en caldo de cangrejo azul y camarón de río intensificado con maní, mientras que Casín propuso un cochinillo cocido a baja temperatura con puré de mashua negra del Cusco, salsa de cochinillo con salvia, pisco de uva mollar de Chincha y emulsión de setas.

PUBLICIDAD

El cierre de la velada quedó a cargo de Bastidas con el postre Choco Banana: paleta congelada con núcleo herbal, infusión de hierbabuena con mango caramelizado en canela, semifrío de cheesecake de fruta de la pasión y baño de chocolate amargo, todo sobre arena de banano nitrogenado y tierra de macambo de la Amazonía.

Dos trayectorias al servicio de la cocina de autor

Casín es un chef peruano formado en el Instituto De los Andes con estudios en Administración de Hoteles y de Alimentos y Bebidas. Su carrera arrancó en Londres y se consolidó en Italia, donde trabajó en el restaurante Alla Colomba de Treviso. De regreso al Perú, asumió la dirección culinaria de establecimientos de la Luxury Collection en Cusco, como el Palacio del Inka y el Tambo del Inka. En 2013 realizó una pasantía en El Celler de Can Roca, en Girona, restaurante con tres estrellas Michelin. Al frente de la cocina del JW Marriott Lima, su propuesta integra productos locales, nacionales y orgánicos con técnica y trabajo en equipo.

PUBLICIDAD

Cocina peruana y ecuatoriana se fusionaron en un menú degustación a cuatro manos

El perfil del chef que llegó desde Quito

Bastidas es una de las voces representativas de la cocina ecuatoriana contemporánea. Formado en la Universidad UTE, acumula más de 20 años de experiencia y trabaja en las cocinas del JW Marriott Quito desde 2008. Su trabajo ha sido reconocido de forma consecutiva por la preparación de la mejor colada morada y fanesca de Quito. En 2024 recibió el galardón de Top Chef del Ecuador en la categoría “Ecuador Culinario”, otorgado por la Asamblea Nacional, y en 2025 fue designado juez oficial del Día de la Gastronomía Ecuatoriana. Además, ejerce como docente universitario.

La cena formó parte de la segunda edición del programa Chefs Viajan, la iniciativa de Marriott International que promueve el intercambio gastrocultural entre los destinos de la cadena en América Latina.

PUBLICIDAD

Nuevo hotel en Lima

Humano, Lima, a Tribute Portfolio abre sus puertas en Miraflores

Humano, Lima, a Tribute Portfolio Hotel ha iniciado sus operaciones en el distrito de Miraflores, marcando el debut de esta marca de Marriott International en la ciudad. El hotel dispone de 157 habitaciones diseñadas para diversos perfiles de viajeros y se enfoca en ofrecer una hospitalidad independiente y personalizada que conecta directamente con la cultura local. Sus instalaciones incluyen espacios sociales pensados para el encuentro entre visitantes y residentes, destacando el restaurante grill Entrañable y el Café de Lima, además de una piscina en la azotea y áreas de bienestar.

La propuesta de servicio se centra en un trato cercano y cálido, donde el equipo busca conocer las preferencias de los huéspedes para ofrecer recomendaciones auténticas sobre la ciudad. Como parte de la familia Tribute Portfolio, que agrupa a más de 180 hoteles independientes a nivel global, esta propiedad se integra al programa de beneficios Marriott Bonvoy. Esto permite a los viajeros acumular y canjear puntos, además de gestionar su estancia de forma personalizada a través de herramientas digitales para una experiencia más fluida.

PUBLICIDAD