Johanna San Miguel le responde a Melissa Paredes por decir que no ataque a Anthony Aranda

Melissa Paredes no dudó en defender y sacar cara por su pareja, Anthony Aranda, quien recibió unos duros comentarios por parte de Johanna San Miguel cuando se encontraban decidiendo la estadía de Rafael Cardozo en Esto es Guerra.

“No sé para qué tienes la camiseta (...) Para mí, Rafael, hiciste trampa y Anthony no debería tener esa camiseta”, dijo la conductora televisiva al momento de que el bailarín escogió al brasileño y le dio la contra a su actual equipo, los guerreros.

Estos ataques no pasaron desapercibido para la exreina de belleza, quien ante las cámaras de América Espectáculos le solicitó a la actriz cómica que, si bien el furor es parte de su trabajo al defender a su camiseta, que lo trate bonito.

Su petición fue escuchada por Johanna San Miguel y explicó en una entrevista con el programa matutino de espectáculos el motivo por el cual fue tan dura con el coreógrafo en ese momento. La figura de América TV lo llevó a la broma y aseguró que fue su “hermana gemela” quien la reemplazo dicho día.

“Ese día cuando hubo esas palabras hacia Anthony, yo no estaba acá, no era yo, era Becky. Ella es mi hermana gemela que vive Utah. Ese día pedí permiso a producción para no estar aquí presente, entonces Becky vino y me suplantó”, comenzó diciendo San Miguel entre sonrisas.

“Por eso dijo todas esas cosas horribles, dijo que hacía todo eso porque le da la gana. Cuando me encontré a Becky porque la jalé al aeropuerto, le dije: ‘¿Por qué haces eso, van a pensar que soy yo?’. Ya les dije mil veces que tengo una hermana gemela que a veces viene”, agregó.

Finalmente, indicó que está muy feliz por el regreso del nuevo chico reality. “Nosotros estamos supercontentos (con Anthony). Además, no es Anthony es el rayo”.

Recordemos que, Anthony Aranda estuvo ausente del reality durante más de un mes luego de sufrir una lesión en el tobillo que incluyó una intervención en un centro de salud y lo mantuvo fuera de competencia.

MELISSA PAREDES PENSÓ EN TERMINAR CON ANTHONY ARANDA

Melissa Paredes estuvo en el programa En Boca de Todos para participar de una secuencia de preguntas y respuestas donde fue consultada sobre su actual relación con Anthony Aranda.

Entre las interrogantes que más sorprendió a los conductores fue cuando la exreina de belleza confesó que estuvo a punto de terminar su romance con el bailarín luego del escándalo que provocó su tan sonado ampay el pasado mes de octubre del 2021.

“¿Ante tanto escándalo se te cruzó por la mente terminar con Anthony?”, le preguntó Ricardo Rondón y a lo que la exconductora de televisión no dudó en responder. “Sí, se me cruzó por la mente ponerle fin a todo el escándalo y a tantas cosas que hasta el día de hoy suceden”.

Asimismo, señaló que pasó la idea por su cabeza en varias ocasiones. “Fue en varios momento, episodios más que todo cuando tú dices que quizá si pasa esto, dejan de molestar o van a dejar de hacer ciertas cosas”.

“¿Qué me hizo cambiar de opinión? En realidad, no es cambiar de opinión sino seguir con lo que uno quiere, eligió y ama. Yo creo que no hay nada más lindo que el amor y que al final lo que tú sientes y hacer lo que tú quieras. Si yo hiciera todo lo que la gente quiera, no sería feliz”, agregó.

