Katia Palma le exige a Rebeca Escribens que ‘controle su boca’ por criticar a Said Palao y ella le reta a decírselo en la cara

Katia Palma le exigió que no se meta con Said Palao.

Katia Palma, conductora de Esto es Guerra, defendió enérgicamente al competidor Said Palao tras los comentarios de Rebeca Escribens en el programa América Hoy.

Todo comenzó después de que Rebeca Escribens criticara la participación de Said Palao en una triatlón, poco tiempo después de haber sufrido una lesión. Para la conductora de América Hoy, la actitud del competidor generó dudas sobre su recuperación y su profesionalismo en el reality. Este comentario fue interpretado por Katia Palma como una agresión innecesaria hacia el deportista y su entorno personal.

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En diálogo con América Espectáculos, Palma sostuvo que percibió “cierta maldad” en las palabras de Escribens. “Sorprendida ¿no? Por las declaraciones de Rebeca, a quien conozco y nunca he sentido parte de maldad en sus comentarios, nunca, pero esta vez, ha ido contra Said en temas personales que no tienen nada que ver con el programa”, manifestó la conductora de Esto es guerra.

Katia Palma no dudó en cuestionar la postura de su colega y le sugirió no abordar asuntos personales de Said Palao, en referencia a su situación sentimental con Alejandra Baigorria. “Que se meta con Said, que lo destruya porque es mal competidor y eso, pero creo está hincando más en problemas que ya son ajenos, incluso de ella”, declaró Palma.

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Katia Palma manda a callar a Rebeca

Durante su intervención, Katia Palma también se permitió callarla fiel a su estilo. “Pido por favor que controle su boca porque se va a morder y con todo el veneno que está absorbiendo de ‘América Hoy’ se puede hasta morir, no queremos, la queremos en el canal”, ironizó la conductora.

Más allá de las bromas, Palma reiteró su deseo de ver a Escribens en las instalaciones de Pachacámac para aclarar las diferencias frente a frente. La conductora sostuvo que su intención es defender a su compañero de trabajo y evitar que los comentarios trasciendan el ámbito profesional para afectar la vida personal de los involucrados.

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Katia Palma cuestionó a Rebeca Escribens por meterse en la vida privada del integrante de Esto es Guerra. América Hoy.

La respuesta de Rebeca Escribens

Lejos de esquivar la polémica, Rebeca Escribens respondió en vivo durante la edición de América Hoy. En su programa América Espectáculos, la conductora dirigió un mensaje claro a Katia Palma: “Aquí no hay maldad en mis palabras, hay verdad. Yo comento lo que la gente se encarga de hacer público. Así de sencillo”.

La actriz y presentadora fue enfática al señalar que sus críticas apuntan a la conducta pública de Said Palao. “Su comportamiento a la fecha ha dejado mucho que desear. Yo no puedo separar al competidor de la persona”, agregó Escribens en su descargo transmitido en directo.

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La tensión subió cuando Rebeca Escribens retó en vivo a Katia Palma a encontrarse cara a cara en el set de América Televisión en Pachacámac. “Si no voy a Pachacámac es porque gasto mucha gasolina. El día de hoy te reto, voy a estar en Pachacámac. Pónme un micro, cara a cara, rollo contra rollo”, lanzó la conductora.

Katia Palma le exige a Rebeca Escribens que ‘controle su boca’ y ella no se queda callada.

El trasfondo: Said Palao y la cobertura mediática

El trasfondo de la disputa radica en la exposición que ha tenido Said Palao, tanto por su desempeño en Esto es Guerra como por su relación con Alejandra Baigorria. La reciente lesión del competidor y su participación en una triatlón avivaron el debate sobre su estado físico y las expectativas del público sobre su rendimiento.

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Durante la intervención de Rebeca Escribens, la conductora le deseó a Said Palao que mejore en su participación y que sus intentos por componer el “vaso roto que el mismo rompió” den buenos resultados. Esto en relación a su viaje a Argentina, donde aparece con varias mujeres.

La conductora de TV le respondió a su colega y la retó a que se enfrenten cara a cara. Améroca Espectáculos