Esto es Guerra: mira lo mejor de su casting nacional que se inició en Tarapoto

Revive los mejores momentos del gran casting nacional de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América TV)

Teniendo como escenario la majestuosa selva peruana, se dio inicio al pre casting de Esto Es Guerra, en la ciudad de Tarapoto, en medio de gran expectativa y adrenalina de cientos de jóvenes que sueñan en convertirse en la nueva generación del reality de América Televisión.

Johanna San Miguel, acompañada de los capitanes: Patricio Parodi y Rafael Cardozo, arribaron a la calurosa ciudad para ser jurado de los participantes que quedaron seleccionados para una segunda etapa de esta convocatoria.

De ese grupo se escogieron a dos participantes, quienes tendrán la oportunidad de venir a Lima para enfrentarse a los representantes de las otras cinco ciudades, lugares donde también se realizarán castings para buscar a nuevos guerreros y combatientes.

Los aspirantes formaron largas colas durante los días de la convocatoria. Cada uno, tuvo oportunidad de mostrar su destreza realizando complejos circuitos de competencia, baile, canto y desenvolvimiento ante las cámaras.

Esto es guerra cumple diez años al aire y lo celebrará por todo lo alto. Por ello, viene realizando un casting a nivel nacional para escoger a un hombre y una mujer que se reincorporará al reality de competencias.

VUELVE A LIDERAR EN EL RATING

Ya van 10 años en la pantalla chica y el programa de América Televisión sigue firme en la preferencia del público. El último lunes volvió a liderar el ranking general de la televisión peruana con 17.3 puntos.

Incluso, el programa de competencia de la televisión peruana llegó a obtener 26 unidades en el minuto a minuto.

En el rating le siguieron la telenovela Maricucha (14.8), Junta de vecinos (14.5), Los Milagros de la Rosa (12) y Magaly TV, la firme (10.7).

MR. PEET REVELÓ POR QUÉ SE FUE DE ESTO ES GUERRA

Peter Arévalo, más conocido en el mundo de la televisión como Mr. Peet, ingresó al mundo de los reality en el 2013 cuando se incorporó a Esto es Guerra para realizar la función de la locución en off. Allí permaneció hasta el 2014, donde recibió una mejor oferta de ATV.

“Cuando me llega la oferta de ‘Combate’, Peter Fajardo, productor de ‘EEG’, me pregunta si había firmado por ATV. Yo le respondí que no. Entonces él me dijo: ‘¿cuánto te están ofreciendo?’ Le respondí: ‘5.000 soles más’ (lo cual no era cierto). A lo que él me dice: ‘ok, te espero el lunes en la oficina’. Pero nunca fui”, precisó.

Sin embargo, pese a la propuesta del productor de EEG, el periodista deportivo prefirió irse a ATV para narrar las competencias de Combate y también cubrir el Mundial de Brasil 2014. “ Llamé a Peter y le dije, ‘tú sabes que lo mío es el fútbol. Yo solo estaba prestado ’”, finalizó.

