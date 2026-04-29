Martín Baeza y Léa Riccoboni ganaron el Ironman 70.3 Perú 2026 en Lima

Martín Baeza y Léa Riccoboni alcanzaron la gloria en el Ironman 70.3 Perú

El chileno Martín Baeza Muñoz se impuso en la rama masculina del XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Powered by FUXION con un tiempo de 3:47:40, mientras que la francesa Léa Riccoboni dominó la categoría femenina con 4:15:13, en la séptima edición de la prueba que se disputó el domingo 26 de abril en la Costa Verde de Chorrillos, en Lima, ante más de 1,400 triatletas de distintos países.

La competencia, que combinó 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera a pie, se consolidó como una de las citas de resistencia más exigentes del calendario latinoamericano. El circuito plano y rápido de la capital peruana favoreció marcas veloces en ambas ramas, con un podio masculino que reunió a tres nacionalidades diferentes y un podio femenino dominado por la delegación de Estados Unidos en los puestos de honor.

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En la rama masculina, el brasileño Fernando Toldi terminó segundo con 3:49:57, y el mexicano Rodrigo González cerró el podio con 3:51:17. Baeza, al cruzar la meta, describió la carrera como “durísima pero estratégica”: “Sabía que debía mantenerme fuerte en el ciclismo para rematar en el trote. Ganar en Lima, con este nivel de competidores y este ambiente, es un paso enorme en mi carrera”, declaró el atleta chileno.

En la categoría femenina, la estadounidense Kelly Barton finalizó segunda con 4:24:36, y su compatriota Kayla Bowker completó el podio con 4:31:08.

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Martín Baeza y Léa Riccoboni alcanzaron la gloria en el Ironman 70.3 Perú

Cupos directos a Niza y proyección internacional

Más allá de los títulos locales, la prueba distribuyó cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial VinFast IRONMAN 70.3 2026, programado para los días 12 y 13 de septiembre en Niza, Francia. Los atletas que obtuvieron su clasificación competirán en la Costa Azul en un circuito que combina el entorno histórico francés con las más altas exigencias técnicas del triatlón de media distancia.

La transmisión del evento estuvo a cargo de América TV GO y Movistar Deportes, lo que permitió que miles de personas siguieran la competencia en tiempo real a través de plataformas digitales y señal de cable, con alcance regional.

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Respaldo institucional y distinción nacional

La relevancia de la prueba para el país quedó respaldada por su reconocimiento como evento Marca Perú y por el Decreto Supremo N° 004-2026-MINEDU, que la declaró de interés nacional. El decreto garantiza el apoyo de las instituciones del Estado a la organización del certamen internacional.

El evento contó con el soporte de la Municipalidad de Chorrillos y su alcalde Richard Cortez Melgarejo, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Educación (MINEDU), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Deportiva Peruana de Triatlón (FDPT). La Costa Verde de Chorrillos acogió por séptima vez una prueba que, edición tras edición, amplía su convocatoria y su peso en el circuito mundial de la disciplina.

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