Perú

Trámite de DNI: ¿Cómo cambiar la firma de mi documento de identidad, cuánto cuesta y cuáles son los beneficios?

Los peruanos pueden cambiar la firma de su DNI electrónico a través del Reniec en un trámite sencillo y voluntario, que permite actualizar también otros datos personales y asegura que el documento refleje la identidad actual del ciudadano

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Primer plano de un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con datos borrosos y un recuadro mostrando una pluma estilográfica firmando un documento
La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

Cambiar la firma en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es una posibilidad que tienen los ciudadanos peruanos desde hace algunos años. La actualización de la firma responde tanto a motivos personales como legales, y permite que la identidad gráfica del portador sea coherente con su voluntad actual. Este trámite está regulado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y requiere la emisión de un nuevo DNI electrónico, ya que todos los datos deben figurar impresos correctamente en el documento.

La opción de modificar la firma en el DNI se ha vuelto especialmente relevante con la implementación del DNI electrónico, documento que desde 2026 será el único emitido por Reniec. El procedimiento de rectificación no solo aplica para la firma, sino también para la fotografía, dirección, estado civil y otros datos impresos. El cambio implica la generación de un nuevo documento, por lo que el ciudadano debe considerar plazos y costos asociados al proceso.

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Según el Reniec, cualquier persona puede solicitar la actualización de la firma de su DNI. El trámite implica informar expresamente al registrador civil la voluntad de cambiar la firma al momento de presentar la solicitud, sin necesidad de justificación adicional. Los requisitos y el proceso son similares a los de otros cambios de datos en el documento, y la actualización tiene validez legal inmediata a partir de la entrega del nuevo DNI electrónico.

Reniec explica cómo cambiar la firma en el DNI. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)
Reniec explica cómo cambiar la firma en el DNI. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

¿Cuáles son los requisitos para cambiar la firma del DNI y actualizar otros datos?

Para modificar la firma del DNI, el solicitante debe acudir a un centro de atención de Reniec o a un Centro MAC y manifestar su deseo de actualizar la firma en el registro. Además, es posible actualizar simultáneamente la fotografía, dirección, estado civil y otros datos personales.

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En el caso de la fotografía, si el titular tiene al menos siete años, puede tomarse la foto gratuitamente en los centros de foto-captura habilitados. Para menores de siete años o en agencias sin este servicio, se debe presentar una fotografía impresa tipo pasaporte, a color, fondo blanco, sin marco ni retoques, y cumpliendo requisitos técnicos específicos.

Para actualizar la dirección, es obligatorio presentar un recibo de servicio público o tributo municipal con una antigüedad máxima de seis meses, donde conste la dirección que se desea registrar. El cambio de estado civil requiere documentación adicional: declaración jurada para solteros que pasan a casados, copia certificada del acta de matrimonio para mujeres que deseen agregar el apellido del esposo, y documentación respaldatoria para casos de divorcio o viudez.

Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril
Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril

La actualización de datos como nombres de los padres u otros detalles personales requiere la presentación de una copia certificada del acta de nacimiento corregida, salvo que el documento ya se encuentre en la base de datos de Reniec. En todos los casos, Reniec valida la autenticidad de la documentación antes de procesar el trámite.

¿Cómo y dónde pagar el trámite de actualización del DNI en Reniec?

El costo para actualizar la firma y otros datos en el DNI varía según el tipo de documento. Para quienes poseen el DNI azul, la tarifa es de S/ 30.00 (código de tributo 02121) y migrar al DNI electrónico, mientras que para titulares del DNI electrónico el monto asciende a S/ 41.00 (código de tributo 00730). En ambos casos, el pago puede realizarse a través de la plataforma virtual https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, mediante Yape o en agentes BCP, seleccionando el código correspondiente y generando un ticket que debe presentarse en el punto de pago.

Las personas con discapacidad permanente están exentas del pago, y el trámite les resulta completamente gratuito. También existe la opción de realizar el pago en el Banco de la Nación, tanto en agencias como en Pagalo.pe, utilizando el código de trámite pertinente. Es fundamental conservar el comprobante de pago o la captura de pantalla que acredite la transacción.

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

En caso de requerir cambiar el lugar de recojo del nuevo DNI, se debe abonar un monto adicional de S/ 5.00, lo que extiende el tiempo de entrega en quince días hábiles más. Este costo extra también puede pagarse por los canales habilitados.

¿Cómo realizar el trámite para cambiar la firma del DNI?

La actualización de la firma en el DNI se realiza siguiendo un procedimiento estructurado que garantiza la seguridad y la validez legal del nuevo documento. El proceso es gestionado exclusivamente por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y consta de tres pasos principales:

  1. Pagar el trámite. Realizar el pago correspondiente según el tipo de DNI, generando previamente el ticket en el portal de Reniec o en los canales autorizados. Conservar el comprobante es indispensable para continuar con el proceso.
  2. Presentar los requisitos. Acudir al centro de atención Reniec o al Centro MAC más cercano, informar al registrador la voluntad de cambiar la firma y entregar toda la documentación requerida para la actualización de datos. El registrador ingresará la información y entregará un código de trámite, además de indicar la fecha estimada de entrega, que suele ser de aproximadamente diez días hábiles.
  3. Recoger el nuevo DNI electrónico. Verificar el estado del trámite a través de los canales oficiales de Reniec y, una vez notificado, acudir personalmente a la agencia seleccionada para recoger el documento. La entrega es personal, dado que el titular debe crear una clave secreta para el certificado y la firma digital contenida en el DNI electrónico.

Para mayor eficiencia, se recomienda utilizar la asistente virtual de Reniec por WhatsApp, o comunicarse a los teléfonos oficiales para consultas específicas sobre el estado y requisitos del trámite.

Las oficinas de Reniec atenderán en horarios especiales este fin de semana para quienes necesiten gestionar o recoger su DNI de manera presencial. Foto: Reniec
Las oficinas de Reniec atenderán en horarios especiales este fin de semana para quienes necesiten gestionar o recoger su DNI de manera presencial. Foto: Reniec

Beneficios de cambiar la firma y actualizar los datos en el DNI

Actualizar la firma en el DNI permite que la representación gráfica del ciudadano sea fiel a su voluntad y a su identidad actual, lo que puede ser relevante para trámites notariales, bancarios y legales. Además, la actualización de otros datos garantiza que el documento refleje siempre información verídica y vigente, minimizando riesgos de inconsistencias o problemas en gestiones oficiales.

El DNI electrónico facilita la gestión de trámites digitales y la autenticación segura mediante firma digital, por lo que mantener los datos actualizados incrementa la utilidad y la validez del documento en múltiples ámbitos, tanto presenciales como virtuales.

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