Perú

Pasaporte electrónico 2026: ¿Cómo y cuáles son los requisitos para obtener una cita para tramitar el documento?

Quienes buscan el documento electrónico deben seguir instrucciones precisas, cumplir con el pago, agendar su cita y presentar documentación según la modalidad elegida

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Existen tres formas para gestionar la obtención del documento, cada una con reglas y documentos específicos, desde citas previas hasta atención por urgencias o necesidades justificadas| Imagene generada por Gemini IA
Existen tres formas para gestionar la obtención del documento, cada una con reglas y documentos específicos, desde citas previas hasta atención por urgencias o necesidades justificadas| Imagene generada por Gemini IA

El proceso para tramitar el pasaporte electrónico en Perú durante 2026 requiere seguir una serie de pasos definidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La entidad ofrece tres modalidades para solicitar el documento, cada una pensada para situaciones específicas y con requisitos particulares. A continuación, se detallan las opciones disponibles, los requisitos y el paso a paso para completar el trámite de forma exitosa.

Migraciones habilita 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima: ¿En qué distrito está disponible?
Migraciones habilita 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima: ¿En qué distrito está disponible?| Andina (Composición Infobae)

Modalidades para tramitar el pasaporte electrónico

La obtención del pasaporte electrónico puede realizarse bajo tres modalidades principales: con cita previa, por urgencia o por casos especiales. Cada una de ellas responde a distintas necesidades y circunstancias de los solicitantes.

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1. Modalidad con cita previa

La forma más común de obtener el pasaporte es mediante una cita programada. El solicitante debe:

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  • Pagar la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810.
  • Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado. Debe ser el último emitido y tener información actualizada.
  • En caso de menores de edad con DNI vencido, el padre, madre o apoderado debe verificar en RENIEC que los datos estén actualizados.
  • Si el pasaporte anterior fue robado o extraviado, presentar la declaración jurada de anulación del documento de viaje.

Tras cumplir con estos requisitos, se debe ingresar al Sistema de Citas en Línea de Migraciones, seleccionar la sede, registrar los datos y programar la cita. Es recomendable imprimir la constancia de la cita o tomar una captura de pantalla para mostrarla al momento de acudir a la sede.

El día señalado, el solicitante debe presentarse con su DNI, el recibo de pago y la constancia de la cita. El trámite es personal; aunque un tercero puede realizar el pago o reservar la cita, el titular debe asistir para la verificación de identidad y la toma de la fotografía biométrica. La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita.

Emisión de pasaportes en Perú.

2. Modalidad por urgencia

La atención por urgencia está dirigida a quienes deben viajar al extranjero en los próximos días y requieren el pasaporte de manera inmediata. Este procedimiento no requiere cita y los requisitos son los siguientes:

  • Pagar la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Págalo.pe, con el código 01808.
  • Presentar el boleto aéreo o boarding pass con fecha de salida dentro de los dos días hábiles siguientes al trámite.
  • Presentar el formulario para casos de urgencia y, si corresponde, la declaración jurada de anulación del pasaporte anterior.
  • Presentar el DNI en buen estado y con información actualizada.

En este caso, el trámite puede realizarse en cualquiera de las sedes de Migraciones a nivel nacional, dentro de los dos días hábiles anteriores al vuelo. El personal verificará la validez del boleto y procesará la solicitud de inmediato.

Pasaporte peruano
Pasaportes serán destruidos si no so recogidos - Andina

3. Casos especiales

Esta modalidad está destinada a quienes, sin tener un viaje inmediato, necesitan el pasaporte electrónico para trámites como solicitud de visa, residencia en otro país, becas, intercambios estudiantiles o necesidades de salud. Los requisitos incluyen:

  • Pagar la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Págalo.pe, con el código 01808.
  • Presentar la documentación que justifique la necesidad especial (cita para visa, constancia de beca, carta médica, etc.).
  • Presentar la declaración jurada de anulación del pasaporte anterior, en caso de pérdida o robo.

Paso a paso para tramitar el pasaporte

El trámite de pasaporte electrónico sigue una secuencia de pasos obligatorios, independientemente de la modalidad elegida:

  1. Pago del derecho de trámite: Realizar el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición en Págalo.pe o en cualquier oficina del Banco de la Nación, indicando el número de DNI. Si el pago anterior fue de S/ 98.60, abonar la diferencia utilizando el mismo código.
  2. Programar la cita: Ingresar al Sistema de Citas en Línea y registrar los datos personales o de la persona que realizará el trámite. Elegir la sede y confirmar la cita.
  3. Asistir a la cita: Presentarse en la sede elegida con el DNI, el recibo de pago y la constancia de la cita (impresa o en el celular). Si corresponde, llevar la declaración jurada por pérdida o robo del pasaporte anterior.
  4. Toma de fotografía biométrica: Durante la cita, se tomará una foto conforme a los estándares internacionales para identificación biométrica. No se permite el uso de gafas grandes, lentes de contacto de color, prendas en la cabeza, ni accesorios faciales.
  5. Entrega del pasaporte: El pasaporte se entrega el mismo día tras cumplir con todos los requisitos. El solicitante dispone de 60 días para recogerlo; pasado ese lapso, el documento será destruido.

Locales habilitados para sacar mi pasaporte

  • Arequipa - MAC Arequipa
  • Ayacucho - MAC Ayacucho
  • Cajamarca - MAC Cajamarca
  • Callao - MAC Callao
  • Chimbote - MAC Áncash
  • Cusco - MAC Cusco
  • Huancayo - MAC Junín
  • Huánuco - MAC Huánuco
  • Ica - MAC Ica
  • La Libertad - Trujillo
  • Lambayeque - Chiclayo
  • Lima - Jockey Plaza Surco
  • Lima - MAC Lima Norte
  • Lima - MAC Este
  • Lima - MAC Sur
  • Lima - MAC Ventanilla
  • Lima - Migracentro Primavera
  • Lima - Migracentro Puruchuco
  • Lima - Migracentro Villa María
  • Loreto - MAC Loreto
  • MAC Piura
  • Madre De Dios - Puerto Maldonado
  • Moquegua - MAC Moquegua
  • Pucallpa - MAC Ucayali
  • Puno - MAC Puno (Juliaca)
  • Puno - Puno
  • Tacna - Tacna
  • Tarapoto - San Martín
  • Tumbes - Tumbes

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