Aldo Miyashiro volvió a La Banda del Chino tras ampay con Fiorella Retiz y se refirió a Érika Villalobos

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de La Banda del Chino. (Foto: América TV)

El martes 19 de abril es un día que Aldo Miyashiro jamás olvidará. El presentador de TV fue protagonista del “ampay del año” al ser captado por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz, su exreportera. Aunque se retiró de La conducción de La Banda del Chino debido al escándalo mediático, ha regresado a su puesto en menos de un mes.

Este viernes 13 de mayo, el también actor sorprendió a los televidentes al pisar nuevamente el set de América Televisión. Visiblemente nervioso, Aldo inició su discurso saludando al público y a sus compañeros, quienes lo reemplazaron durante las últimas tres semanas, cuando se creía que la casa televisiva había decidido suspenderlo indefinidamente.

“Muy buenas noches a todos, compañeros, agradecerles por todo este tiempo, tratando de ayudarme un poco”, les dijo. Posterior a ello, habló indirectamente sobre su aún esposa Érika Villalobos, señalando que está buscando mejorar su relación con ella y con la de sus hijos. “Este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia, y es lo que seguiré haciendo mientras tenga vida”, sostuvo.

“ Tengo que trabajar, y tengo que salir a la calle como cualquiera de ustedes. Y estoy aquí, y espero que me podamos acompañar en este tiempo. Nuevamente, agradecerles chicos por estar acá, por estar presentes, por estar empujando esto. Gracias al equipo y a toda la gente que me ha escrito. Es la última vez que hablaré sobre este episodio tan doloroso para toda mi familia”, sentenció.

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de La Banda del Chino y se refirió al ampay con Fiorella Retiz por última vez | VIDEO: América TV / LBDC

FIORELLA RETIZ DARÁ SU VERSIÓN

Al igual que Aldo Miyashiro, la exreportera de La Banda del Chino rompió su silencio a casi un mes de haber sido ampayada besando al conductor en el departamento de Óscar del Portal, motivo por el cual perdió su empleo como presentadora del programa. Según la comunicadora, muy pronto contará su versión de la historia.

“Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas” , explicó para Amor y Fuego sin entrar en detalles sobre el tipo de terapia a la que decidió someterse.

En otro momento de la entrevista, Retiz detalló brevemente cómo viene afrontando la controversia. “Siempre la mujer es la que sale más afectada (...) Yo ya pedí disculpas en mis redes sociales y eso es lo único que voy a decir ahora”, señaló para luego cortar la llamada telefónica.

SITUACIÓN DE ÓSCAR DEL PORTAL

A diferencia de su compañero de Once Machos, el presentador de Fútbol en América no ha regresado a su puesto hasta el momento. Lo último que se sabe, gracias a información difundida por Janet Barboza, es que se encuentra con licencia sin goce de haberes de manera indefinida. Es decir, sigue siendo figura de América TV, pero no recibe sus beneficios laborales.

“Aún no nos informan, no se ha comentado aún. Solo se sabe que no veremos por un buen tiempo en el canal de América TV a Óscar porque él mismo ha solicitado esa licencia. Se respeta. Y obviamente el canal ha aceptado que sea sin goce de haber”, comentó la popular ‘Rulitos’ en América Hoy.

En el plano familiar, Óscar del Portal fue captado por las cámaras de Magaly Medina en un tienda de ropa especializada para embarazadas. Al parecer, su esposa Vanessa Químper estaría llevando en su vientre a su tercer hijo. Recordemos que todavía no se sabe si la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad, luego que el periodista deportivo fuera ampayado pasando la noche con Fiorella Méndez.