“Once Machos”: ¿Quiénes forman el equipo de fútbol liderado por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal?

Luego del polémico ampay de Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz y el de Óscar del Portal con Fiorella Méndez, miles de mujeres comenzaron a utilizar sus redes sociales para crear divertidos memes y TikToks prohibiéndoles a sus esposo asistir a las famosas “pichangas” de fútbol.

Esto debido a que el escenario principal de la posible infidelidad de ambos nació en el torneo de la Superliga Stars Fútbol 7, donde las figuras de América TV participan como parte del equipo “Once Macho”.

¿QUIÉNES CONFORMAN LOS ‘ONCE MACHOS’?

Todo comenzó cuando Aldo Miyashiro quiso llevar a la realidad el equipo de fútbol que formó en su película “Once Machos”. La comedia, que trata de un grupo de amigos aficionados al fútbol, se estrenó en el 2017 y desde entonces, el conductor televisivo no dudó en crear su propio club.

“Nació de la idea de jugar juntos todos los amigos de años. Están actores, conductores de televisión y gente con la que trabajamos día a día. Somos unas personas que nos gusta jugar al fútbol. Nosotros no pretendemos ser profesionales ni mucho menos, sino que a partir del fútbol llevar un mensaje potente a muchos niños. Es un equipo que quiere generar ingresos, pero que también quiere ayudar a los que menos tienen en este país”, dijo Miyashiro en una entrevista con El Popular.

En los últimos años, el elenco ha ido integrando a nuevos rostros formando a un equipo que suma al rededor de 30 jugadores y fue en octubre del 2021 cuando el conductor de “La Banda del chino” oficializó a su grupo llamándolo “Once Macho FC”.

Actualmente se encuentran diputando la semifinal en la Superliga Stars Fútbol 7, que junta a diversos equipos conformados por exfutbolistas y clubs amateurs. Once Machos FC estará enfrentándose a Los Poetas, cuyos jugadores estuvieron en las canchas de la Universidad César Vallejo.

Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal son los encargados de llevar al mencionado equipo a la final, sin embargo, existen más personajes del espectáculo peruano que también lucen o han lucido la camiseta de los Once Machos FC.

Entre los más reconocidos podemos mencionar a Yaco Eskenazi, César Seijas, Junior Silva, Andrés Salas, Luigi Monteghirfo, Yaco Eskenazi, Víctor Hugo Dávila, Sebastián Monteghirfo, André Silva, Pedro Sánchez, Martín Arredondo y Gilberto Nué. En otras oportunidades se le ha visto como invitado especial a Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Cabe resaltar que Fiorella Retiz trabaja como reportera para Once Macho FC y para la Superliga. Asimismo, Fiorella Méndez se le ha visto en todos los campeonatos y al aparecer también sería parte del staff de sus trabajadores.

¿QUÉ PASÓ EN EL AMPAY DE ALDO MIYASHIRO Y ÓSCAR DEL PORTAL?

En las imágenes transmitidas por el programa de Medina Vela se puede ver que todo el seguimiento se inicia el último lunes 18 de abril. Aldo Miyashiro, que había retornado recién de España donde había pasado unos días con su familia, llegó hasta Magdalena para jugar un partido de fútbol 7.

Aquí se encontró con Óscar del Portal, Fiorella Méndez y Fiorella Retiz. Posteriormente, juntos se trasladan hasta el departamento del periodista deportivo donde comparten unos instantes juntos, pero luego de unos minutos Méndez y Del Portal desaparecen de escena dejando solo a Miyashiro y Retiz.

La reportera al ver que se encontraba sola con el conductor de TV, se sentó en sus piernas y empezó a besarlo apasionadamente hasta que ambos se levantan y van a otro ambiente, al parecer otro mueble y se ve a ambos echarse y seguir con su desenfreno pasional.

En un momento de la noche ellos desaparecen de escena y las cámaras de Magaly Tv: La firme no logran captar todo lo que hacen. Finalmente, antes de llegar a las 5:00 a.m. ellos deciden retirarse del departamento. Para sorpresa de los reporteros, cuando salen a la calle ellos se muestran totalmente indiferentes, como si no se conocieran.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

