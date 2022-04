Érika Villalobos agradece apoyo tras el ampay de Aldo Miyashiro: “Ahora paso la página”

Érika Villalobos agradeció el apoyo de sus fans y amigos cercanos. (Foto: Facebook)

Érika Villalobos volvió a pronunciarse luego que su esposo Aldo Miyashiro le fuera infiel con Fiorella Retiz. La actriz de teatro y televisión agradeció a sus fans por todo el apoyo que ha estado recibiendo en redes sociales desde que Magaly Medina difundió el sonado ampay del conductor de La Banda del Chino, donde aparece besando a la exreportera.

“No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor, deseándome lo mejor, eso es muy importante para mí. He sentido demasiado amor”, expresó mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

También agradeció a sus amigos por no dejarla sola en uno de los momentos más complicados de su vida. “Pensé que tenía algunos buenos amigos, pero me he dado cuenta que tengo muchos. Estoy sorprendida por la cantidad de personas con las que puedo confiar, de las que puedo poner las manos al fuego. Que han estado ahí, conmigo, alentándome y eso me ha hecho sentir afortunada”, sostuvo.

Por otro lado, Érika Villalobos indicó que este apoyo, tanto el de sus fans como de sus amigos, ha “ dejado de lado toda esa porquería que ha intentado tirar la gente solo por el hecho de destruir , gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño”.

Finalmente, le deseó lo mejor a todos sus seguidores y anunció que está lista para superar el escándalo. “Yo me quedo con el amor y cariño de ustedes. Me siento más afortunada. Y les deseo lo mismo porque todos nos merecemos eso, amor y empatía. Como peruanos nos merecemos eso y mucho más de lo que estamos viviendo. Les agradezco nuevamente. Ahora, yo paso la página ”.

ENFOCADA EN SU CARRERA ARTÍSTICA

Gianella Neyra fue la encargada de entrevistar por primera vez a Érika Villalobos para un canal de televisión tras el ampay de su esposo Aldo Miyashiro. Durante la conversación, la actriz evitó referirse a la infidelidad del presentador, pero sí habló sobre cómo está sobrellevando este amargo momento.

“Voy (a los ensayos), por ahora voy a los ensayos, me concentro en lo que tengo que hacer . Tú sabes que cuando uno está actuando, en ese momento estás metido en tu personaje, y eso a veces es una salvación para uno cuando está en un momento complicado. Estás concentrado en lo que estás haciendo y es lo que debe hacer un actor, su acción”, indicó la artista nacional para el programa Arriba Mi Gente.

FIORELLA RETIZ NO SE QUEDA CALLADA

Todo parece indicar que la exreportera de La Banda del Chino tiene muchas cosas por contar. Aunque dijo que permanecería en silencio tras ser la protagonista del ampay de Aldo Miyashiro, se pronunció nuevamente con una tremenda indirecta que no pasó desapercibida por los usuarios.

La noche del miércoles 27 de abril, la reportera de Once Machos publicó una imagen que dejó sorprendido a más de uno. A través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores, compartió la frase: “Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen. Atte: Marilyn Monroe” .

La indirecta que lanzó Fiorella Retiz fue eliminada a las pocas horas, tiempo suficiente para que los internautas intentaran descifrar el significado de su indirecta. Recordemos que Marilyn Monroe estuvo envuelta en un triángulo amoroso con Jhon F. Kennedy, quien estaba casado con Jaqueline Bouvier, y su hermano Robert Kennedy.