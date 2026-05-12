Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán nuevamente en la Liga Femenina 2026 tras haber disputado la final en la temporada anterior. Actualmente, ambos equipos comparten el mismo puntaje en el Torneo Apertura, lo que convierte este encuentro en un duelo decisivo para definir al líder de la fase.

Programación del clásico Alianza Lima vs Universitario femenino

El primer clásico del fútbol femenino en 2026 se disputará el domingo 17 de mayo a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

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Con respecto a los horarios, el duelo comenzará de la siguiente manera en otros países: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos (Miami), Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La venta de entradas para este partido inició el lunes 11 de mayo a través de la plataforma Joinnus. Los boletos tienen un costo que parte desde 3.95 soles en las tribunas populares y alcanzan los 17.50 soles en occidente central.

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Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.

Dónde ver el Alianza Lima vs Universitario: canal TV del clásico

El partido entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital transmitirá el clásico femenino y todos los encuentros de la séptima fecha del Torneo Apertura sin limitaciones de ubicación.

De esta forma, los aficionados podrán seguir el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que asegura una amplia cobertura para los simpatizantes de ambos equipos y del fútbol femenino. La transmisión online facilita el acceso al torneo y acerca la competencia a una audiencia tanto local como internacional, fortaleciendo la proyección de esta disciplina.

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Alianza Lima y Universitario será el mejor partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Programación completa de la fecha 7

Viernes 15 de mayo

- Melgar vs UNSAAC (15:00 horas / Centro de Alto Rendimiento FBC)

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Sábado 16 de mayo

- Sporting Cristal vs FC Killas (10:00 horas / La Florida)

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Domingo 17 de mayo

- Yanapuma CD vs Flamengo FBC (10:00 horas / Villa Emprendedora CFC)

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- Defensor Illucán vs Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra)

- Alianza Lima vs Universitario (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

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Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

La última vez que se enfrentaron

La última vez que Alianza Lima y Universitario se vieron las caras en la Liga Femenina fue en diciembre de 2025 cuando disputaron el segundo partido de definición por el título. Las ‘blanquiazules’ se consagraron bicampeonas en la casa de la ‘U’.

El conjunto dirigido por José Letelier se impuso 3-1 a las ‘leonas’ en el estadio Alejandro Villanueva y posteriormente obtuvo un empate 2-2 en la Villa Deportiva de Universitario, logrando así la ventaja en el marcador global (5-3).

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La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

Universitario afronta este encuentro con ánimo de revancha y la intención de conseguir una victoria en Matute, frente a la hinchada ‘íntima’. El equipo ‘merengue’ llega motivado después de golear 7-0 a Defensores de Illucán.

Por su parte, Alianza Lima también llega tras sumar tres puntos en la sexta fecha del Torneo Apertura, luego de imponerse 1-0 a Carlos A. Mannucci en Trujillo. La delantera asiática Manisha Kalyan marcó el único tanto del partido.