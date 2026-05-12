La ‘U’ que dibujó un estudiante de medicina de San Marcos: el origen sanmarquino de Universitario de Deportes que pocos conocen

Un collage de imágenes y documentos antiguos ilustra el profundo lazo histórico que une a Universitario de Deportes con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde sus orígenes fundacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universitario de Deportes nació en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que hoy es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol peruano comenzó como una iniciativa de estudiantes sanmarquinos que, en 1924, decidieron convertir su pasión por el fútbol en una institución. El vínculo entre ambas entidades, aunque roto formalmente hace casi un siglo, sigue siendo parte esencial de la identidad del club y de la historia deportiva del Perú.

El icónico emblema del Club Universitario de Deportes, con su distintiva letra 'U' roja sobre un círculo crema, representa la rica historia del club. (Creative Commons)

Una idea nacida en las aulas de San Marcos

A inicios de la década de 1920, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos buscaban incentivar el deporte entre sus estudiantes. Sin embargo, como recuerda el historiador Luciano Rico Molina, “los maestros de aquella época no veían con buenos ojos que los jóvenes alumnos dediquen varias horas de su tiempo en hacer deporte, pues consideraban que ello iba a ir en desmedro de su rendimiento académico”. Pese a esa resistencia, la iniciativa prosperó desde abajo.

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José Rubio Galindo, estudiante de la Facultad de Letras, y Luis Málaga Arenas, estudiante de la Facultad de Medicina, dedicaban sus horas libres a intercambiar ideas para concretar un sueño compartido: “conformar una gran institución”. A ellos se sumaron Plácido Galindo, Eduardo Astengo, Rafael Quirós, Mario de las Casas, Alberto Denegri, Luis de Souza Ferreira, Andrés Rotta, Carlos Galindo, Francisco Sabroso, Jorge Góngora, Pablo Pacheco y Carlos Cillóniz, entre otros.

El 7 de agosto de 1924, a las 7 de la noche, los estudiantes se reunieron en la sede de la Federación de Estudiantes del Perú, en la calle Juan de la Coba 106, en Lima, y fundaron la Federación Universitaria de Fútbol: una asociación que reunía a los equipos representativos de las facultades de San Marcos y las Escuelas Especiales de Ingeniería, Agronomía y Normal Central. La “U” granate sobre fondo blanco que diseñó Málaga Arenas, entonces delegado de la Facultad de Medicina “San Fernando”, se convirtió desde ese día en el símbolo del nuevo club.

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Miembros y aficionados se congregan en un evento clave para la fundación del Club Universitario de Deportes, vinculado a la Universidad San Marcos, mostrando la bandera distintiva del club. (Creative Commons)

Los primeros años bajo el nombre de San Marcos

El Comité Nacional de Deportes, máximo organismo deportivo del país en esa época, reconoció a la Federación Universitaria con el estatus de una liga, lo que le permitió integrarse junto a la Liga Peruana de Fútbol, la Asociación Amateur, la Liga Chalaca, el Circolo Sportivo Italiano y el Lima Cricket and Football Club para conformar la Federación de Fútbol.

Entre 1924 y 1927, el equipo participó en torneos interuniversitarios y partidos amistosos. En 1928, la Federación Peruana de Fútbol los invitó a competir en el Campeonato de Primera División. El debut oficial llegó el 27 de mayo, con una goleada de 7-1 sobre el Club José Olaya de Chorrillos. Al final de esa temporada, la Federación Universitaria terminó segunda, detrás de Alianza Lima, con quien disputó el título en tres encuentros sin poder arrebatárselo.

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El desquite llegó en 1929. Con Alianza Lima suspendido por negarse a ceder jugadores a la selección, la Federación Universitaria se coronó campeón nacional con siete victorias, tres empates y una derrota, sumando 17 puntos. Carlos Cillóniz fue el máximo goleador del torneo con ocho anotaciones. Ese título sería el único conquistado bajo el nombre original y con el vínculo formal con la Universidad de San Marcos.

El histórico equipo del Club Universitario de Deportes, campeones de la liga en 1929, posa para una fotografía en el campo de juego. (Creative Commons)

El Mundial de 1930 y la separación

En 1930, la selección peruana viajó a Montevideo para disputar la primera Copa del Mundo de la historia. De los convocados, ocho eran jugadores de la Federación Universitaria: Eduardo Astengo, Carlos Cillóniz, Luis de Souza Ferreira, Alberto Denegri, Arturo Fernández, Plácido Galindo, Jorge Góngora y Pablo Pacheco. Souza Ferreira anotó el primer gol peruano en una Copa del Mundo, un hito que lleva el sello de las aulas sanmarquinas.

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Ese mismo año, el equipo participó en el Campeonato Peruano y avanzó a la liguilla final, donde terminó tercero. Pero fue en 1931 cuando el vínculo institucional con San Marcos se rompió. El rector José Antonio Encinas prohibió el uso del nombre Federación Universitaria de Fútbol, lo que obligó al club a independizarse y adoptar su denominación definitiva: Club Universitario de Deportes.

Un collage fotográfico ilustra la profunda conexión histórica entre Universitario de Deportes, sus orígenes como campeones de 1929, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lazo que el tiempo no borró

La separación fue formal, pero nunca total. La historia compartida entre San Marcos y Universitario es demasiado profunda para desaparecer con un decreto. El estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inaugurado en 1951 en conmemoración del cuatricentenario de la institución, fue durante décadas el principal escenario deportivo del club y de la selección peruana. Ese mismo recinto fue sede del Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2019 y de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

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A lo largo de los años, ambas instituciones han intercambiado saludos y reconocimientos institucionales que evocan el origen común. La “U” que diseñó un estudiante de la Facultad de Medicina en 1924 sigue siendo hoy uno de los escudos más reconocidos del fútbol sudamericano, y Universitario acumula 28 títulos nacionales, el registro más alto del fútbol peruano.

Universitario de Deportes envía un cordial saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su 475° aniversario, destacando su histórica relación con la casa de estudios. (Universitario de Deportes)

El origen de ese legado está en las aulas, los patios y las facultades de la universidad más antigua de América. La historia de Universitario de Deportes es, en sus primeros capítulos, también la historia de San Marcos.

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