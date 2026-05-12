Se ocultó en el techo tras secuestrar y abusar de menor de 14 años: fue capturado por la PNP en Huancayo

Video muestra el momento exacto en que agentes de la policía irrumpen en una vivienda y descubren a un sujeto que intentaba evadir la justicia escondiéndose en el falso techo. Tras una tensa búsqueda, los oficiales logran bajarlo y proceder con su detención.

Una adolescente de 14 años fue rescatada por agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras permanecer retenida en una vivienda del sector de Saños Chico, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo. Luis Francis Mendoza García (20), principal sospechoso, intentó ocultarse en el techo de la casa cuando los efectivos policiales irrumpieron en el lugar, pero fue detenido junto a otro adulto mayor.

Según el reporte oficial de la PNP, la intervención se realizó luego de recibir la alerta sobre la desaparición de la menor, identificada con las iniciales A.L.L.J. Al ingresar al inmueble, ubicado en la Avenida 09 de Octubre N° 1184, los agentes hallaron a la adolescente encerrada en una habitación del primer nivel, recostada sobre una cama y solicitando auxilio. La víctima, visiblemente afectada, señaló a Mendoza García como la persona que la retuvo y agredió sexualmente.

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El operativo, dirigido por el mayor PNP Steven Vargas García y el teniente PNP Jaime Alexander Carrasco, permitió el rescate inmediato de la menor y la detención de dos personas: Mendoza García y Edubigues Mayalu García Rojas (76), familiar del acusado, quien será incluído en la investigación por presunta complicidad en la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de secuestro, según informaron fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en El Tambo, Huancayo, al presunto responsable de un caso de abuso sexual contra un menor, tras un operativo que culminó con su captura. (Cadena Tv Huancayo)

Se conoció además que Mendoza García ya contaba con una denuncia previa en el sistema SIDPOL por delitos contra la libertad sexual.

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Detalles de la intervención policial

Medios locales como Cadena Tv Huancayo señaló que la adolescente fue puesta bajo resguardo y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y acompañamiento psicológico especializado.

Mientras tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de la AREINCRI PNP Huancayo, donde se realizan las diligencias correspondientes conforme a ley. La policía utilizó herramientas especializadas para acceder a áreas aseguradas de la vivienda, encontrando a Mendoza García escondido en el techo del segundo piso y procediendo a su captura sin que opusiera resistencia.

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El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que exige justicia y garantías de protección para la víctima. Las autoridades reiteraron el compromiso de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra los delitos de secuestro y violencia sexual, subrayando la importancia de la denuncia oportuna para activar los protocolos de rescate y atención integral a las víctimas.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

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Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.

Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.