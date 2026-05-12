Diego Penny reveló cuando Alianza Lima le ofreció 4 meses de contrato y Jefferson Farfán lo vaciló: “¿Ibas a a jugar o a grabar un podcast?"

Los exarqueros confesaron que estuvieron en la mira del club 'blanquiazul' y Jefferson Farfán los vaciló. (Video: Enfocados)

La más reciente edición del podcast de YouTube, Enfocados, reunió a dos históricos arqueros peruanos, Diego Penny y José Carvallo, en una charla conducida por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante el episodio, ambos guardametas respondieron con sinceridad si alguna vez estuvieron cerca de fichar por Alianza Lima en sus carreras, revelando detalles inéditos y dejando espacio para el humor ante las bromas de la ‘Foquita’.

El ‘Flaco’ fue el primero en sorprender con su relato sobre el año 2018, cuando militaba en Melgar y recibió una llamada de Pablo Bengoechea, entonces técnico del cuadro ‘blanquiazul’. El uruguayo lo contactó para sumarse al plantel, pero la propuesta no resultó como esperaba. “El 2018 estaba Leao Butrón y me llama Pablo Bengoechea para que vaya. Me llamó pero me ofrecieron cuatro meses de contrato y yo estaba en Melgar”, contó.

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La reacción del ‘10 de la calle’ no se hizo esperar. Entre risas, aprovechó la oportunidad para vacilar a su invitado: “¿Cuatro meses? ¿Qué ibas a hacer? (risas). ¿Qué mie... puedes hacer en cuatro meses? Yo creo que ibas a hacer un podcast en Alianza con Waldir Sáenz (risas)”. Penny siguió el juego, preguntando por el lugar en que se realizaría ese supuesto podcast, a lo que Farfán respondió en tono de broma: “En (la discoteca) Kímbara (risas)”.

Diego explicó que la propuesta de cuatro meses no le parecía suficiente y que buscaba mayor seguridad contractual. “Bueno, me ofrecieron cuatro meses y a Pablo le dije que tiene que ser un año y cuatro meses para asegurar la ‘bocha’. En ese tiempo me llama Gustavo Zevallos y me dijo que tenía la autorización de solo darle cuatro meses y quedó ahí nomás”, relató.

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Diego Penny reveló cuando Alianza Lima le ofreció 4 meses de contrato y Jefferson Farfán lo vaciló.

Según Penny, Pablo Bengoechea insistió ante la directiva para lograr un acuerdo más largo, pero la respuesta fue negativa y finalmente su llegada a Alianza Lima no se concretó. “Pablo me volvió a llamar a decirme que le dijo a la directiva que sea un año y cuatro meses, quería que vaya, pero al final quedó en nada y seguí en Melgar”, concluyó.

El episodio reveló que, a pesar de la cercanía de la negociación, las condiciones no fueron ideales para Penny, quien optó por la estabilidad que le ofrecía el club ‘rojinegro’ y descartó el salto a La Victoria.

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José Carvallo sobre la posibilidad que tuvo de llegar a Alianza Lima

La conversación se tornó aún más interesante cuando llegó el turno de José Carvallo, quien también fue consultado sobre una posible transferencia a Alianza Lima. Carvallo no dudó en confirmar que estuvo muy cerca de vestir la camiseta ‘íntima’ en 2008. “En el 2008 estaba entre Cristal y Alianza, pero la ‘U’ me tenía que prestar en ese entonces, y más difícil que fuera a Alianza. También la verdad por ser hincha de la ‘U’ en ese momento, preferí ir a Cristal”, confesó el arquero.

Jefferon Farfán aprovechó para ponerle picante a la situación y preguntó si Carvallo hubiera aceptado la propuesta ‘aliancista’ si las condiciones económicas hubieran sido mejores: “¿Hubieras aceptado si se daba la situación? ¿Y la ‘candela’? ¿Si la propuesta de Alianza hubiera sido mejor en lo económico?“. Ante la presión y las bromas, Carvallo respondió con sinceridad: “Tuve las dos opciones... Mmm... ahí mueves fibras. Difícil decisión”.

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José Carvallo con Héctor 'Vagón' Hurtado en Sporting Cristal en 2009. - créditos: Difusión

Las risas se apoderaron del estudio cuando Farfán bromeó diciendo: “Ya lo convencí rápido. Ahorita regresa (del retiro) (risas)”. Sin embargo, Carvallo dejó claro que su identificación con Universitario pesó más que cualquier oferta: “Creo que no porque soy muy hincha de la ‘U’, muy identificado con el club, difícil”.

La anécdota expuso la complejidad de las decisiones que los futbolistas deben tomar en su carrera, influenciadas no solo por factores económicos o deportivos, sino también por el sentimiento de pertenencia a un club.

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