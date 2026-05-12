Perú

Defensor del Pueblo rechaza ideas de supuesto “fraude” en las elecciones mesas 900 mil como afirma Renovación Popular

Josué Gutierrez afirmó que las mesas cuestionadas por Rafael López Aliaga sí existen y que su implementación ayudó a que más de un millón de peruanos accedan al derecho al voto durante los 20 años de su incorporación al sistema electoral

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ONPE resalta impacto de mesas especiales para reducir ausentismo electoral en zonas alejadas. (Foto. Agencia Andina)
ONPE resalta impacto de mesas especiales para reducir ausentismo electoral en zonas alejadas. (Foto. Agencia Andina)

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció respecto a la narrativa del supuesto “fraude electoral” promovida por Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, en la que acusa una presunta manipulación de la voluntad popular por medio de las mesas de sufragio de la serie 900.000.

Pese a las afirmaciones del partido político y su lider, Gutiérrez defendió la existencia y legalidad de estos comicios y afirmó que la integración de casi 1.000 nuevas mesas busca garantizar el derecho al voto en todo el país, pues las que corresponden a la serie 900.000 fueron implementadas en ámbitos rurales, comunidades indígenas y áreas alejadas donde antes no existían puntos de sufragio, y su creación está regulada por normativa electoral desde 2005.

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El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía
El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

“La serie 900.000 no nace hoy, nace el 2005 bajo el amparo de orden constitucional. Usted y yo tenemos derecho a sufragar y a participar activamente en la vida política de nuestro país”, afirmó en conversación con Exitosa.

El defensor del Pueblo sostuvo que los cuestionamientos actuales a la serie 900.000 carecen de fundamento. Explicó que la creación de estas mesas no responde a una decisión de la última elección, sino que tienen funcionamiento desde hace 21 años.

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Más de un millón de peruanos votaron por la expansión de mesas 900.000

En entrevista con Exitosa, Gutiérrez detalló que entre 2021 y 2026 se implementaron casi 1.000 nuevas mesas, lo que significó la incorporación de aproximadamente un millón de peruanos al padrón electoral. Explicó que este proceso permitió llevar puntos de votación a zonas históricamente postergadas de la Amazonía y la región altoandina, ampliando el acceso democrático a comunidades nativas que antes carecían de posibilidad real de participar.

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Gutiérrez precisó: "Entre 2021 y 2026 se han introducido casi un millón de peruanos más, es decir, casi 1.000 nuevas mesas de sufragio más que las existentes previamente. Habían 3.000; ahora estamos sobre los cuatro mil mesas de sufragio“, afirmó el funcionario.

Josué Gutiérrez explicó que, a partir de la serie 900.000, el Estado habilitó el sufragio no solo en capitales de distrito, provincia y departamento, como sucedía antes, sino también en comunidades remotas. Esta decisión requirió un registro y un padrón previo que respalda la existencia de cada mesa. Explicó que “para que existan las mesas tiene que haber un registro, un padrón previo”.

El defensor del Pueblo subrayó que la implementación de estas mesas de sufragio es buena porque “ayuda a que el Estado esté mucho más presente donde nunca lo estuvo”. Destacó que la apertura de las mesas obliga a los partidos políticos a desarrollar su actividad institucional en regiones donde antes tenían escasa o nula presencia.

Al referirse a los rumores sobre irregularidades en la creación de nuevas mesas, como la existencia de “votantes fantasmas” o códigos que aparecen y desaparecen, Gutiérrez afirmó: “Eso nunca hubo. Después se habló de que eran códigos que aparecían y desaparecían y que había mesas que aparecían de un momento a otro y desaparecían luego. Esas mesas existen”.

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