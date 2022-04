Óscar del Portal llegó al Perú y tendría dos días para dejar el departamento de su esposa, según Amor y Fuego

Óscar del Portal ya se encuentra en el Perú y abandonaría el departamento que tenía al lado de su esposa. (Foto: Instagram)

Se acabó todo para Óscar del Portal. El comentarista deportivo no la pasa nada bien en el ámbito familiar, pues luego de tener unas vacaciones al lado de su familia en Punta Cana, unas boletas de pago que presentó el programa Magaly Tv: La firme habrían evidenciado que le fue infiel a Vanessa Quimper.

Tras darse a conocer dicha información, el exconductor de América Deportes fue visto en el aeropuerto de República Dominicana. De inmediato, muchos llegaron a la conclusión de que su esposa lo habría dejado, pues ella eliminó el video de su décimo aniversario que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, a su llegada a Lima, Óscar del Portal fue abordado por la prensa de manera inmediata, quienes le consultaron sobre su relación con Fiorella Méndez. El periodista decidió guardar silencio y no respondió a ninguna de las preguntas que le realizaron en ese momento.

“Muchos pensaban que ibas a llegar con tu pareja, pero has llegado solo... el ‘Chino’ decía que no había pasado nada, pero los registros del hotel confirman que has estado con Fiorella (...) un mensaje para tu familia”, le dijo un reportero de Amor y Fuego.

De otro lado, en el magazine de Willax Televisión se mencionó que Óscar del Portal llegó antes que su esposa e hijos a Lima para retirar sus cosas del departamento que compartía al lado de su familia.

“ Su esposa lo mandó de vuelta a Lima para que pase por el departamento y, en un máximo de dos días, saque todas sus pertenencias porque todo se acabó ”, se escucha en el informe.

Además, se señala que la idea es que cuando su esposa regrese de Punta Cana, que será el próximo 6 de mayo, ella no quiere ver en su casa al periodista deportivo, pues no ha perdonado la supuesta infidelidad que habría cometido en más de una ocasión.

Amor y Fuego dio a conocer que la razón por la que Óscar del Portal regresó al Perú sin su familia fue para que saque sus cosas del departamento de su esposa.

ÓSCAR DEL PORTAL SE QUEDA SIN TRABAJO

Tras el ampay de Aldo Miyashiro, en el que aparece besando a Fiorella Retiz, también llamó la atención la cercana relación que tenían Óscar del Portal y Fiorella Méndez, pues de acuerdo a Magaly Tv: La firme, su equipo de investigación lo seguía a él debido a que habían llegado unos rumores que los vinculaban.

Aunque los ‘urracos’ nunca llegaron a captar nada comprometedor, ellos siguieron investigando y se dieron con la sorpresa de que el conductor de América Deportes y la exreportera habían coincidido en más de una oportunidad dentro de un hotel de Miraflores.

Esto desató la indignación de más de uno y Magaly Medina indicó que América Televisión habría tomado la decisión de sacarlo de su programación, por lo que ya no tendría trabajo.

“ Según nuestros informantes, a el lo habrían sacado y a Aldo Miyashiro solo le habrían dado una sanción... siempre la pita se rompe por el lado más débil ”, comentó la popular ‘Urraca’ cuando vio que el comentarista regresaba al Perú.

