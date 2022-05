Cachuca se casó y su único hijo y hermanas no asistieron a la boda: “No puedo obligarlos a venir”

Cachuca se casó y lamentó que su familia no se hiciera presente en su boda. (Foto: Captura de ATV)

Cachuca se mostró bastante emocionado al dar a conocer que finalmente se casó con Elizabeth Ode, su pareja desde hace más de 30 años. Ellos realizaron la ceremonia del matrimonio en la Municipalidad de El Agustino y tuvieron diversos invitados.

En una enlace con el programa Magaly Tv: La firme, el líder de Los Mojarras indicó que sus hermanas no habían asistido a su boda, pues como se recuerda, entre ellas y su ahora esposa existe un conflicto.

“ La procesión se lleva por dentro, pero si la van a atacar a ella, me atacan a mí. Yo no tengo nada contra mi familia, pero si van a tocar lo que yo amo, entonces tengo que dar un paso al costado ”, dijo el músico.

En ese mismo sentido, Hernán Condori reveló que su único hijo, Jeison Condori, tampoco estuvo presente en uno de los días más importes de su vida, lamentando que haya tomado la decisión de alejarse de él.

“ Lo entiendo, no puedo obligarlo a venir a un lugar donde se siente mal. Le deseo lo mejor en su vida, ya es todo un hombre y que triunfe en la vida como yo he triunfado... Me ha costado muchas cosas, como perderlo a él, pero soy feliz ahora, en este momento y para el futuro”, acotó Cachuca.

HIJO Y HERMANAS ENFRENTADAS CON ESPOSA DE CACHUCA

Hace unos meses, Jeison Condori, único hijo biológico de Cachuca, aseguró que tenía problemas con Elizabeth Ode debido, acusándola de incitar a que su padre consuma alcohol, esto luego que el cantante fuera internado por segunda vez en el hospital.

“ Ahorita estamos en problemas con la pareja de mi papá. El sábado antepasado era el cumpleaños de la hija de la señora, hicieron la fiesta en la casa de mi papá y se alcoholizaron. Tenía que haber consecuencias de todo eso ”, indicó.

Además, en otro momento se difundió un video donde se observa a las hermanas de Cachuca insultar y botarla de la casa que compartía con el músico. “Ratera de m... vienes acá conchud... ha criado a tus hijos ¡fuera!”, se les escucha decirle.

CACHUCA RELANZA SU TEMA TRICICLO PERÚ AL LADO DE DEYVIS OROZCO

Hernán Condori, regresó a los escenarios y de la mano de Deyvis Orozco. “Vino como productor y todo el apoyo logístico para relanzar ‘Triciclo Perú’, pero no solo eso también será una especie de mánager para trabajar conmigo y Los Nuevos Mojarras. Regresamos a los escenarios con fuerza, ahora con el soporte y talento de Deyvis”, comentó Cachuca.

Cachuca, quien cree que la música le hace olvidar las penas, tiene planeado cantar uno de las canciones emblemáticas del Grupo Néctar en versión rock, siempre con la rebeldía que caracteriza a la banda de rock nacional. “Le pedí permiso a Deyvis para grabar El Arbolito a nuestro estilo, quedó encantado. Ese tema es emblema de la música tropical y no podíamos dejarlo de tocar, claro en rock”, añadió.

