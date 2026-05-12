Perú

Christian Cueva responde sobre foto con Rosángela Espinoza: “Asumo mis malas decisiones”

El futbolista abordó de manera directa las preguntas sobre la fotografía con la chica reality y recalcó que asume sus errores personales, evitando dar detalles sobre terceros.

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Christian Cueva se refiere a su vínculo con Rosángela Espinoza.
Christian Cueva se refiere a su vínculo con Rosángela Espinoza.

Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’ en el fútbol peruano, brindó una extensa entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde enfrentó preguntas sobre su vida personal y las polémicas que lo rodean. El futbolista fue consultado acerca de una fotografía que circuló hace algunos años, en la que aparece junto a la modelo y figura televisiva Rosángela Espinoza. En la imagen, la mediática figura vestía la camiseta del Sao Paulo, exequipo de Cueva en Brasil, lo que generó especulaciones y comentarios en el mundo del espectáculo.

Durante la conversación con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, Cueva se mostró firme al abordar el tema. Cuando se le pidió una explicación sobre la recordada fotografía, el mediocampista optó por no profundizar en detalles ni confirmar vínculos de ningún tipo con la modelo. “Asumo mis malas decisiones. De terceras personas no voy a hablar”, declaró Cueva, evitando así cualquier tipo de polémica adicional o especulación mediática sobre su relación con Espinoza.

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La posición de Cueva, marcada por la reserva, evidencia una estrategia para no alimentar rumores ni dar pie a interpretaciones sobre su pasado fuera de las canchas. La fotografía en cuestión volvió a circular en redes sociales y programas de espectáculos en los últimos días, reviviendo el interés por la vida privada del futbolista, quien ha sido protagonista de varias noticias vinculadas al ámbito extradeportivo.

Rosángela Espinoza se incomodó cuando le preguntaron por foto con Christian Cueva: “No tengo que dar explicaciones”
Rosángela Espinoza se incomodó cuando le preguntaron por foto con Christian Cueva: “No tengo que dar explicaciones”

Marisol y su relación con Pamela Franco

En la misma entrevista, el jugador también se refirió a los rumores que lo vincularon a la cantante Marisol, conocida como ‘la Faraona de la Cumbia’. Ante las preguntas sobre un supuesto affaire, Cueva fue tajante: “Nunca tuve nada con la señora, siempre fue un tema de amistad”. De esta manera, descartó cualquier relación sentimental y resaltó que la relación con la artista se limitó a una amistad y al aprecio mutuo.

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Cueva también aprovechó la plataforma televisiva para hablar de su relación con la cantante Pamela Franco, con quien ha mantenido una historia marcada por la exposición mediática y los altibajos. El futbolista reconoció que busca recuperar la estabilidad y la confianza en su vida personal y familiar. “Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda; pero sí quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco”, afirmó en la entrevista.

Christian Cueva – Pamela López – Pamela Franco – Q Bochinche – Perú – entretenimiento – 2 marzo
Lejos de la controversia, Christian Cueva defendió públicamente su relación con Pamela Franco y aseguró que planea formalizar su unión cuando su situación legal lo permita. (Instagram / Pamela Franco)

Esta declaración refleja el esfuerzo del jugador por dejar atrás los episodios polémicos y priorizar su entorno familiar. En los últimos meses, Cueva ha sido vinculado a distintos rumores sobre romances y salidas con figuras del espectáculo, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. La exposición constante de su vida privada ha convertido al futbolista en un personaje recurrente en la farándula local, más allá de sus actuaciones en el campo de juego.

La entrevista también abordó la postura de Cueva frente a las críticas y las presiones mediáticas. El futbolista evitó responder a provocaciones y señaló que prefiere proteger su vida privada y la de las personas cercanas a él.

La difícil situación entre Christian Cueva y Pamela López

En la entrevista, Cueva también presentó videos inéditos donde se le ve acudiendo a la casa de Pamela López con efectivos policiales, luego de que su exsuegra, Beatriz Solórzano, le impidiera auxiliar a su hija enferma y trasladarla a una clínica.

En el video se observa su llegada a la vivienda con una bolsa de regalos y su frustración al no poder ver a la menor. Según Cueva, esta no es la primera vez que se le niega el contacto con sus tres hijos, pero la situación se agravó al tratarse de la salud de la niña.

Además, relató que en otra ocasión se le prohibió celebrar el cumpleaños de su hijo, pese a sus intentos de acercarse. El deportista afirmó que solo busca la tranquilidad y felicidad de sus hijos y que continuará defendiendo su derecho como padre.

El deportista aseguró que tomó acciones legales contra la abuela de la menor por la decisión que tomó en una emergencia | TikTok

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