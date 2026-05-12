Actriz Alessa Wichtel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo: “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”

Alessa Wichtel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo.

La actriz Alessa Wichtel, reconocida por su papel antagónico en la telenovela “Valentina Valiente”, confirmó el fin de su relación sentimental con el futbolista Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes. Después de semanas de especulaciones, la intérprete se pronunció abiertamente y reveló que la ruptura se dio hace algunas semanas, tras un año de romance.

“Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, declaró Alessa Wichtel en una reciente entrevista con la revista Cosas, poniendo fin a los rumores y dejando claro que la decisión fue tomada en buenos términos.

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La noticia de la separación generó diversas reacciones en redes sociales, donde ambos contaban con el respaldo de seguidores que seguían de cerca la relación. Durante los últimos meses, la pareja había compartido momentos públicos y declaraciones afectuosas, lo que hizo que la confirmación del distanciamiento llamara la atención entre sus fanáticos y el público en general.

Aldo Corzo y Alessa Wichtel revelan cómo empezó su historia de amor: “Me enamoré del fútbol, de él y de la ‘U’”. Foto: Rafael Ramos/Instagram. Composición: Infobae Perú

Un potente mensaje tras su ruptura

Alessa Wichtel aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de empoderamiento personal, indicando que la experiencia junto a Corzo le permitió descubrir aspectos fundamentales de sí misma y establecer límites claros en su vida afectiva. “Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar”, expresó la actriz.

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Si bien evitó dar detalles sobre los motivos específicos de la ruptura, Wichtel dejó entrever que algunas actitudes o dinámicas dentro de la relación no correspondían con sus expectativas ni con lo que busca en una pareja.

En declaraciones previas, la actriz había compartido cómo fue conquistada por el futbolista, destacando la complicidad y los gestos románticos que marcaron el inicio de su historia juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Alessa decidió dar prioridad a su crecimiento personal, una postura que se refleja en su actual enfoque en la actuación y en los proyectos que tiene en curso.

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El anuncio de la separación se produce en un momento de proyección para Wichtel, quien ha recibido reconocimiento por su papel en “Valentina Valiente” y por su capacidad de asumir personajes complejos en televisión. En la actualidad, la actriz se encuentra inmersa en nuevos retos profesionales y ha manifestado su entusiasmo por las oportunidades que se le presentan en el ámbito artístico. “Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”, señaló.

Alessa Wichtel y Aldo Corzo confirman su relación con fotos románticas en redes sociales. IG.

Aldo Corzo, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas sobre la separación hasta el momento. El futbolista continúa enfocado en sus compromisos deportivos con Universitario de Deportes, club del cual es capitán. La relación entre ambos trascendió el ámbito privado y, en más de una ocasión, fue tema de interés para la prensa de espectáculos y deportiva, sobre todo por la popularidad de ambos en sus respectivos campos.

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Nunca ocultaron su amor

La relación entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo se hizo pública en abril del año pasado, sorprendiendo tanto a seguidores del fútbol como del espectáculo. Corzo, de 36 años, era considerado uno de los “solteros eternos” del medio, ya que, pese a rumores, nunca había presentado oficialmente a una pareja antes de Alessa. Por su parte, Wichtel, de 31 años, cuenta con una trayectoria actoral desde la infancia y actualmente es parte del elenco principal de “Valentina Valiente”.

Ambos comparten la misma fecha de cumpleaños, el 20 de mayo, y sus primeras declaraciones como pareja se dieron en junio, tras ser vistos juntos en un avant premiere. Corzo contó que decidió acercarse a la actriz luego de verla en la película “Sube a mi nube” y seguirla en redes sociales. Hoy, Alessa está enfocada en su carrera televisiva y en la promoción de su segundo libro, “Todas somos María”.

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El 20 de mayo fue el cumpleaños de Alessa Wichtel y Aldo Corzo, por lo que no dudaron en celebrarlo juntos y con románticos mensajes en Instagram.