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Osiptel bloquea más de un millón de celulares en lo que va del 2026 por IMEI alterado

Los dispositivos bloqueados no están en la lista blanca del Renteseg y están vinculados a usuarios reincidentes en la manipulación de identificadores

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Osiptel - celulares- bloqueo - renteseg
En mayo, se ejecutarán bloqueos progresivos de 360.000 equipos en tres etapas, alcanzando 1,3 millones de bloqueos acumulados en 2026 y más de 3,8 millones desde abril de 2025 - Créditos: Osiptel.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispuso el bloqueo de más de un millón de celulares en lo que va de 2026, como parte de una estrategia nacional para combatir la utilización y comercialización de equipos móviles con IMEI alterado.

La cifra corresponde a dispositivos que no aparecen en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que han sido vinculados a personas reincidentes en el uso de teléfonos con identificación manipulada. La manipulación del IMEI, conocida como reflasheo, permite que equipos robados vuelvan a circular en el mercado tras haber sido bloqueados por las autoridades.

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Según la entidad, este mecanismo ilegal alimenta el mercado negro y dificulta el rastreo de aparatos, por lo que su combate representa una prioridad para la seguridad ciudadana y la protección de los usuarios.

Osiptel - celulares- bloqueo - renteseg
Las operadoras deben notificar a los usuarios sobre el bloqueo inminente y permitirles registrar sus equipos si cumplen los requisitos legales - Créditos: Andina.

Consolidación de bloqueos y nuevas fases en 2026

En el mes de mayo, Osiptel ordenará el bloqueo progresivo de 360.000 celulares distribuidos en tres etapas de 120.000 cada una, programadas para los días 12, 19 y 26.

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Con esta intervención, se alcanzará un acumulado de 1,3 millones de celulares bloqueados solo entre enero y mayo de 2026, mientras que el total supera los 3,8 millones desde abril de 2025. El organismo resaltó que cada operativo responde a una evaluación técnica basada en información del Renteseg y cruces de datos con operadoras móviles.

Las empresas operadoras están obligadas a comunicar el bloqueo inminente a sus abonados dentro de un plazo máximo de dos días hábiles mediante mensajes de texto (SMS).

Una vez que reciben la orden desde el sistema Renteseg, administrado por Osiptel. Durante ese periodo, los usuarios podrán gestionar el registro de sus equipos si cumplen los requisitos establecidos por la regulación.

Mano con celular importado en Aeropuerto de Lima con logo de Osiptel
Osiptel dispuso el bloqueo de más de un millón de celulares en 2026 para combatir el uso y comercio de equipos con IMEI alterado - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

Requisitos para registrar equipos y evitar bloqueos

En caso de que un usuario haya adquirido su equipo en el país, deberá exigir a la empresa vendedora que registre el dispositivo en la lista blanca del Renteseg, utilizando el Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF).

Este sistema, impulsado por Osiptel, limita el registro a importadores formales, reforzando el control sobre la entrada de equipos móviles al Perú y evitando que productos de origen dudoso accedan a la red local.

Para los celulares comprados en el extranjero con fines personales, el trámite de registro debe realizarse directamente ante la empresa operadora encargada de proveer el servicio móvil. Solo así es posible asegurar la inclusión del aparato en la lista de equipos válidos —también llamada lista blanca— y prevenir su bloqueo automático. Osiptel recomienda realizar este procedimiento a la brevedad para garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con la entidad, la política de bloqueos masivos ha permitido reducir la circulación de dispositivos robados y disminuir el riesgo de fraudes relacionados con la compra de celulares no autorizados. La entidad sostiene que la estrategia ha generado un efecto disuasorio sobre el mercado informal y ha fortalecido la trazabilidad de los equipos en el país.

La autoridad exhortó a los usuarios a verificar el estado del IMEI antes de adquirir un dispositivo móvil y a comprar únicamente a vendedores autorizados. El organismo recordó que la manipulación de este código constituye un delito sancionado por la ley y advirtió que los equipos que no cumplan con el registro obligatorio serán bloqueados sin excepción. Para quienes compran equipos fuera del país, Osiptel insistió en la importancia de realizar el registro correspondiente ante su empresa operadora, asegurando así la protección de su inversión y la continuidad del uso de su línea móvil.

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