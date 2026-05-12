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Christian Cueva denunció a la madre de Pamela López por no dejarle ver a su hija cuando estaba enferma

El deportista aseguró que tomó acciones legales contra la abuela de la menor por la decisión que tomó en una emergencia

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Imagen dividida con Christian Cueva hablando en un micrófono a la izquierda y Pamela López con su madre posando para una selfie a la derecha
Christian Cueva, en una aparición pública, denunció que la madre de Pamela López le prohibió visitar a su hija mientras estaba enferma, generando controversia familiar.

La disputa por la custodia y el acceso a los hijos que comparten Christian Cueva y Pamela López ha dado un nuevo giro. El futbolista peruano decidió exponer públicamente una situación que, según sus declaraciones, lo llevó a presentar una denuncia formal contra Betthy Solórzano, madre de su expareja y abuela materna de los menores. Cueva denunció que se le impidió ver a su hija cuando la menor presentaba problemas de salud, lo que derivó en una intervención policial y acciones legales por supuesta violencia psicológica y alienación parental.

En medio de la ausencia de Pamela López, quien permanece como participante del reality ‘La Granja VIP Perú’, Cueva eligió el programa ‘Amor y Fuego’ para explicar los detalles del incidente. Contó que el sábado 10 de mayo fue alertado sobre el delicado estado de salud de su hija.

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“Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. Entra una llamada del doctor Zamora al doctor Zamir (Villaverde) diciéndole que mi hija estaba mal de salud y que necesitaban para una clínica. Cuando Zamir me dice, inmediatamente dije: ‘Voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica’. Llegué y no me dejaron verla”, relató el deportista.

El deportista aseguró que tomó acciones legales contra la abuela de la menor por la decisión que tomó en una emergencia | TikTok

La abogada del jugador de fútbol añadió que la negativa para permitirle ver a su hija se centró en que la familia materna solo buscaba que realizara una transferencia de dinero.

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“Quería que transfiera, nada más”, afirmó la representante legal. La defensa de Cueva sostuvo que la situación se tornó insostenible al ser un episodio repetido y que la menor, presuntamente, llegó a decir “Papá no te quiere ver” por órdenes de la abuela. Frente a este escenario, recurrieron a la comisaría de Orrantia para asentar la denuncia correspondiente con el respaldo policial.

“Le negó el acceso. Lamentablemente no es la primera vez que hace esto y, además, manda a la menor a decirle ‘Papá no te quiere ver’. Después, el Dr. Gino manifiesta que supuestamente la niña le tiene miedo al papá, lo cual es contradictorio porque Christian ha mostrado en videos que comparte con sus hijos y todo está bien. Consideramos que esto es violencia psicológica y alienación parental ejercida también por la madre de la señora Pamela López”, explicó la abogada.

El propio Cueva sostuvo que la situación no solo lo afecta a él, sino también a sus padres.

Christian Cueva en un set de televisión, gesticulando con las manos. Una mujer sentada a su derecha viste blazer oscuro. Pantallas con luces de colores al fondo
Christian Cueva aparece en el programa "Amor y Fuego" para discutir su nueva propuesta de conciliación con Pamela López, que incluye S/18 mil al mes, una camioneta, un terreno y un departamento para sus hijos.

Presentó una demanda de tenencia de sus hijos

El conflicto familiar escaló más allá de una denuncia policial. En una entrevista con Atenas Televisión, Christian Cueva subrayó que la preocupación por sus hijos motivó su decisión de iniciar acciones legales.

“He tomado esta acción porque me siento preocupado, triste, porque no se me permite ver a mis hijos aun teniendo régimen de visitas. Ha llegado a un límite. La preocupación más grande son mis hijos”, expresó el futbolista, haciendo énfasis en el episodio en que le prohibieron ver a su hija enferma.

Por su parte, Zamir Villaverde, abogado de Cueva, detalló que el siguiente paso fue la presentación de una demanda formal de tenencia.

Imagen dividida. A la izquierda, Christian Cueva hablando. A la derecha, Pamela López sonriendo. Ambos en lo que parece un set de televisión
Christian Cueva y Pamela López aparecen en una imagen dividida, en medio de la discusión sobre la nueva propuesta de reconciliación del futbolista para su esposa.

“Hemos presentado una demanda de tenencia para que Christian pueda tener a sus hijos con más fluidez y pueda estar con ellos. Si bien tiene un régimen de visita, lamentablemente no se está cumpliendo. Por eso nos apersonamos a la comisaría de San Isidro para presentar la respectiva denuncia por violencia psicológica y alienación parental contra la señora Betty Solórzano, mamá de Pamela López, con apoyo policial”, explicó el abogado.

Villaverde señaló además que el problema no se limita a un solo incidente. El jueves 7 de mayo, tampoco permitieron a Cueva y a su familia ver a los menores, lo que, según la defensa, constituye un patrón de obstrucción al vínculo paterno-filial.

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