Perú

Bus de conocida orquesta de Amazonas de despista en la carretera de Utcubamba

El grupo musical queda fuera de peligro tras el siniestro, su vehículo resbaló en una ruta afectada por la lluvia cuando viajaban para presentarse en Bellavista

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La orquesta Tempestad, originaria de Amazonas, pasó por un momento crítico cuando el bus que los trasladaba sufrió un despiste en la carretera de Utcubamba, camino a una presentación programada en Bellavista. Según informó una conductora de televisión local, los músicos viajaban hacia el sector El Aserradero, en Jamalca, cuando el vehículo perdió el control debido a una combinación de mala maniobra y pista mojada. A pesar del impacto, todos los integrantes resultaron ilesos, aunque manifestaron haber experimentado un fuerte susto.

Tras el incidente en una vía de Utcubamba, los integrantes aseguraron que retomarán pronto sus compromisos y agradecieron el apoyo del público
Tras el incidente en una vía de Utcubamba, los integrantes aseguraron que retomarán pronto sus compromisos y agradecieron el apoyo del público| Latina Noticias

Músicos narran momentos de terror

De acuerdo con el reporte difundido por la propia agrupación, el bus tuvo “un despiste, fue un pequeño accidente”. Uno de los integrantes declaró: “Gracias a Dios todos estamos bien, pero medio golpeados, pero estamos bien y lamentamos informarles que no vamos a poder llegar al evento programado para el día de hoy, Bellavista”.

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La situación se produjo en una zona de la ruta conocida por sus condiciones difíciles, sobre todo en épocas de lluvia. Las imágenes y videos compartidos por los miembros de la orquesta Tempestad mostraron a los músicos fuera del bus.

“Estos percances nos enseñan a llevar a la vida y a corregir algunos errores”. Añadieron que, a pesar del contratiempo, el calendario de presentaciones se mantendrá vigente y que el espectáculo previsto en Bellavista será reprogramado. La orquesta Tempestad reafirmó su intención de cumplir con el resto de los compromisos pactados en las próximas semanas.

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En lo que va de 2026, las carreteras del Perú ya suman más de 230 muertes por accidentes de tránsito, según cifras oficiales. El año anterior, 2025, se reportaron cerca de 3 mil víctimas fatales, lo que equivale a ocho fallecidos diarios.

Despiste de bus: orquesta Tempestad ilesa, reprogramará show en Bellavista
Despiste de bus: orquesta Tempestad ilesa, reprogramará show en Bellavista| Foto: Vega Producciones

Canales de ayuda

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) es una de las primeras entidades que puede ser contactada en caso de un accidente de tránsito. Su personal especializado brinda atención prehospitalaria, estabiliza a los heridos en el lugar y se encarga del traslado a centros médicos según la gravedad de las lesiones. El SAMU cuenta con ambulancias equipadas y líneas de emergencia disponibles las 24 horas. Número de contacto: 106.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cumple un rol fundamental en la gestión y control de accidentes en las vías. Los agentes acuden al lugar del hecho para asegurar la zona, facilitar el flujo vehicular y levantar el acta respectiva. Además, recopilan testimonios y evidencias para la investigación de las causas del accidente. Número de contacto: 105.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú interviene en accidentes cuando existe riesgo de incendio, atrapamiento o derrame de sustancias peligrosas. Sus equipos están capacitados para rescatar personas, prestar primeros auxilios y controlar situaciones de emergencia en carretera. Los bomberos trabajan en coordinación con otras instituciones para salvaguardar la vida y la integridad de los afectados. Número de contacto: 116.

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