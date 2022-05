Samahara Lobatón niega estar separada de Youna tras ser denunciada por acaso: “Estamos muy bien”

La hija de Melissa Klug habría regresado con Youna. (Foto: Composición)

Una vez más Samahara Lobatón se encuentra en medio de una polémica, pues fue denunciada por la tatuadora Jorka Otoya, quien aseguró que recibió amenazas de muerte por parte de la joven influencer, pues no acepta que ella sea amiga de Youna, por lo que le exige que se aleje del papá de su hija.

Luego de conocerse dicha denuncia, el programa Amor y Fuego fue a buscar a la hija de Melissa Klug para saber su versión de los hechos. Ella señaló que la conversación mostrada por la joven de 21 años era editada, además que en estos momentos se encuentra bien con el barbero.

“Una relación se basa en confianza, estamos para crecer juntos e ir sumando en la vida como todos”, comentó Samahara Lobatón. Asimismo, la reportera le consultó por qué ella y su pareja no se siguen en las redes sociales como lo hacían antes.

“ Somos chibolos, todo bien, nosotros estamos muy bien como familia. Todo perfecto, Yo no tengo por qué mandarle indirectas a él, todo se lo digo en mi casa ”, indicó la influencer para defenderse.

En ese sentido, Samahara Lobatón dejó en claro que ellos simplemente tomaron la decisión de dejarse de seguir, pero que no se han bloqueado, por lo que cada uno sabe exactamente qué es lo que publica en sus redes sociales.

“ Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos super bien, él y yo, así nos entendemos. No, todavía no me casen, por favor ”, remarcó.

La hija de Melissa Klug afirmó que su relación con el papá de su hija atraviesa por un buen momento pese a que fue denunciada por una joven que la acusa de celosa.

MELISSA KLUG NO HABLA SOBRE SU HIJA

La madre de Samahara Lobatón, Melissa Klug, fue consultada sobre el nuevo escándalo que ha protagonizado su hija. La empresaria aclaró que ella no iba a hablar sobre el tema debido a que la influencer ya es mayor de edad y es responsable de sus propios actos.

“ Cero comentario de mi hija. Ella es mayor de edad y es consecuente de sus acciones, yo no tengo nada que decir públicamente, lo haré en privado. Besos ”, puntualizó la popular ‘Blanca de Chucuito’.

GIGI MITRE LE PIDE A MELISSA QUE CORRIJA A SU HIJA

Gigi Mitre hizo un llamado de atención a Melissa Klug: “Yo sé que ella ya es mayor de edad y tal, pero Melissa Klug, en vez de estar pensando en tener más hijos, debería de preocuparse”.

Por su parte, Rodrigo González señaló que si bien la empresaria no puede estar pendiente de su hija que ya es mayor de edad, si puede hablar con ella para intentar corregirla.

“ Melissa Klug está de tour en las clínicas de fertilidad en vez de estar salvando a la hija. Claro, es que ella no puede vivir cuidándola cuando además te toca una hija tan rebelde y tan en su error, tan disfrutando su error (...) cuando tienes 19 años crees que las tienes todas contigo, pero nosotros que ya te doblamos la edad, que podrías ser nuestra hija también -claro, porque tu mamá es menor que yo, así que claro que podrías ser mi hija- ya le hubiera dado yo un par de bien dadas y después que no me llamen maltratador”, señaló.

