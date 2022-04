Aldo Miyashiro: ¿Cómo afectó su escándalo de infidelidad a ‘La Banda del Chino’?

La Banda del Chino se posicionó en los primeros puestos del rating general. (Foto: Instagram)

Aldo Miyashiro ha estado al frente de ‘La Banda del Chino’ desde que salió al aire por primera vez en enero del 2017. Debido a la gran aceptación que tuvo el programa, América Televisión decidió renovarles contrato y ya llevan varios años en la pantalla chica.

Debido al escándalo de infidelidad del que ha sido protagonistas en las últimas semanas el popular ‘Chino’, el también actor se ha visto en la obligación de ausentarse de su programa, dejando su lugar a sus compañeros.

“ Lamento haberles decepcionado. Lamento no ser perfecto (...). Y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner. La que sea ”, expresó la noche que hizo un mea culpa.

Desde aquel momento los co-conductores como Luigi Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila tuvieron que hacerse cargo del programa, asumiendo la labor de conductores, aunque no tienen la misma experiencia que Aldo Miyashiro.

De acuerdo a los datos de Ibope Media, ‘La Banda del Chino’ logró hacer 13.7 puntos de rating cuando su conductor salió al aire a responder sobre su infidelidad con Fiorella Retiz, su exreportera.

Sin embargo, estas cifras no se han mantenido, pues con el pasar de los días su sintonía empezó a caer, al punto de obtener 8.5 puntos. Asimismo, el espacio solo logró 7.1 puntos el pasado martes 26 de abril.

SALE A LA LUZ INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN

A raíz del escándalo que protagonizó Aldo Miyashiro, empezaron a salir a la luz otros incidentes de los integrantes de ‘La Banda del Chino’, como Víctor Hugo Dávila, Fiorella Méndez y César Seijas, todos relacionados a infidelidades.

Asimismo, Magaly Medina reveló que la producción ponía un pequeño bar en el set para que los conductores e invitados tomen bebidas alcohólicas tras la emisión del programa. A la ‘Urraca’ no le pareció la manera en que se manejaban las cosas dentro del programa.

La mala fama que ganó el programa tras el ampay de Magaly Tv: La firme, los perjudicó severamente, pues en las redes sociales tampoco faltaron las duras críticas por todo lo que salió a la luz esa semana.

NO SE SABE NADA SOBRE EL REGRESO DE ALDO MIYASHIRO

Una de las primeras cosas que dijo Aldo Miyashiro luego que saliera a dar la cara por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos, fue que se iba a ausentar de su programa de manera indeterminada.

Asimismo, el conductor de televisión señaló que se iba a someter al castigo que se le imponga en América Televisión, esto debido a que en las redes sociales pedían su salida del canal recordando el caso de Melissa Paredes y Sheyla Rojas.

Aldo Miyashiro: "Es un error con el que tengo vivir toda mi vida" | VIDEO: América Tv

