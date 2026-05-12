Perú

La cartelera peruana que reunirá Norberto Vélez en ‘Desde la Loma Fest’: Zaperoko, Josimar, Barrio Fino y más

El festival reunirá este 30 de mayo en Lima al puertorriqueño Norberto Vélez, Vitti Ruiz y una destacada cartelera nacional encabezada, consolidando una de las noches más esperadas para los amantes de la salsa y la música tropical en el país.

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Desde la Loma Fest se llevará a cabo el 30 de mayo.
Desde la Loma Fest se llevará a cabo el 30 de mayo.

La escena musical peruana se prepara para vivir una de las jornadas de salsa y música tropical más esperadas del año con la llegada de Norberto Vélez y su orquesta original de Puerto Rico como artista principal de ‘Desde La Loma Fest’.

Este festival no solo representa una cita clave para los amantes de la salsa, sino que también pone en valor el crecimiento de la música tropical en el Perú. El evento se llevará a cabo el 30 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina y promete una noche cargada de ritmo, sabor y grandes exponentes del género, tanto nacionales como internacionales.

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La apuesta por una cartelera nacional robusta, junto a invitados internacionales de prestigio, refuerza el posicionamiento de Lima como una plaza fundamental para la música latina en la región. El evento permitirá disfrutar de grandes éxitos, desde los clásicos puertorriqueños hasta los recientes hits locales que han conquistado al público peruano.

¿Quiénes forman parte de la cartelera nacional?

La organización confirmó la presencia de una cartelera nacional de primer nivel, con artistas y agrupaciones que han marcado tendencia en la salsa peruana contemporánea. El festival contará con la participación de Zaperoko, Josimar, Barrio Fino, You Salsa y Angeli Boza, quienes se sumarán al espectáculo principal de Norberto Vélez y al invitado internacional Vitti Ruiz.

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Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket y la expectativa por el evento ha crecido con rapidez entre los seguidores del género.

Cartelera nacional en el 'Desde la Loma Fest' estará encabezada por Zaperoko, Josimar y más.
Cartelera nacional en el 'Desde la Loma Fest' estará encabezada por Zaperoko, Josimar y más.

La inclusión de Zaperoko —considerada una de las agrupaciones más populares y convocantes del país— garantiza una dosis de energía y fiesta. Con una trayectoria consolidada en la escena local, su presencia en el festival refuerza el atractivo de la cartelera nacional. Josimar, por su parte, se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la música tropical peruana, destacando por su estilo romántico, su cercanía con el público y la constante renovación de su repertorio.

La propuesta de You Salsa, agrupación que ha logrado conectar con las nuevas generaciones gracias a su frescura y modernidad, añade un matiz contemporáneo a la velada. Barrio Fino aportará su característico despliegue en escena, consolidándose como uno de los representantes más sólidos de la salsa y música tropical en el Perú. La presencia de Angeli Boza destaca el crecimiento de nuevas voces femeninas en el género, aportando versatilidad y demostrando el dinamismo de la escena actual.

Norberto Vélez y Vitti Ruíz en Lima

Uno de los momentos centrales de la noche será la actuación de Vitti Ruiz, invitado internacional de trayectoria, quien llegará con su salsa romántica y éxitos que forman parte del repertorio clásico del género. La suma de talentos nacionales e internacionales convierte a “Desde La Loma Fest” en uno de los encuentros musicales más relevantes de la temporada, donde el legado de la salsa puertorriqueña dialogará con el auge de la música tropical peruana.

Norberto Vélez, reconocido mundialmente por su formato Sesiones Desde La Loma, aterrizará en Lima acompañado por su orquesta completa y original de Puerto Rico. El artista boricua ha sabido conquistar a públicos de distintas edades, gracias a colaboraciones memorables y sesiones en vivo que suman millones de vistas en plataformas digitales. La visita de Vélez a Perú marca un hito para los seguidores de la salsa, quienes podrán disfrutar en vivo de interpretaciones que han destacado por reunir grandes voces de la música latina.

Norberto Vélez canta en un concierto, vestido con un traje naranja y gafas, sujetando un micrófono vintage frente a luces naranjas en el escenario
Norberto Vélez se presenta vibrante en el escenario de Lima durante su primera visita con el esperado ‘Desde la Loma Fest’, cautivando al público con su energía y voz. (Tropimusic)

La producción del evento ha anunciado un despliegue técnico de alta calidad, con sonido profesional, iluminación de última generación y un repertorio pensado para que el público cante y baile durante toda la noche. El Centro de Convenciones Scencia será el escenario donde convergerán figuras icónicas de la salsa junto a representantes de la nueva ola tropical peruana. Se espera una masiva convocatoria, con fanáticos de distintas generaciones que encontrarán en el festival una oportunidad para celebrar la diversidad y vigencia del género.

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